На набережной Кабана высадят рекордные 586 деревьев

На набережной Нижнего Кабана в Казани продолжается масштабное озеленение. Специалисты уже высадили 304 дерева, а в ближайший месяц планируют посадить еще 282 крупномера. После завершения третьего этапа благоустройства здесь появится 586 новых деревьев — это станет самым масштабным озеленением среди всех очередей обновления набережной. Предыдущий рекорд принадлежал участку у нового здания театра Камала, где высадили 530 деревьев.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что набережная Нижнего Кабана за последние годы стала одним из ключевых городских проектов. Территория значительно преобразилась с начала работ в 2015 году и сегодня пользуется популярностью у жителей и гостей столицы Татарстана.

Сейчас строительная готовность завершающего участка составляет 80%. Всего после окончания работ здесь появится около 600 крупных деревьев. В следующем году планируется создать верхний променад и объединить пространство вокруг озера в единую рекреационную зону.

Согласно проекту, на обновляемой территории высадят более 92 тысяч растений. Помимо деревьев, здесь появятся кустарники, многолетние цветы, злаковые и водные растения. Территорию украсят декоративные яблони, сирень, рябина, ивы, клены, каштаны, калина, шиповник и другие культуры. Оформление пространства создадут в двух стилях: в зонах активного цветения будут преобладать розовые и белые оттенки, а природные участки оформят в спокойной зелено-серо-коричневой гамме.

Параллельно специалисты продолжают другие работы: укладывают деревянный настил пирса, устанавливают ограждения, оборудуют лестничные спуски к воде и смотровым площадкам. Первый этап работ третьей очереди благоустройства планируют завершить к 30 августа.