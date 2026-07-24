В Свердловской области создали сорбент для очистки воды взамен импортных

Свердловское предприятие «Огнеупоры» из Богдановича разработало новый сорбент «КВАЛИСОРБ ФМ», предназначенный для очистки питьевой и промышленной воды. Материал призван заменить зарубежные аналоги, которые ранее поставлялись из Германии и США. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый сорбент может применяться как на промышленных объектах, так и в частных домохозяйствах. В его производстве используются местные глины и специальные добавки. «КВАЛИСОРБ ФМ» эффективно удаляет из воды железо, марганец, тяжелые металлы, органические загрязнения, нефтепродукты и соединения азота, при этом улучшая органолептические показатели и сохраняя минеральный баланс.

Станции очистки воды и сорбционно-фильтрующие материалы из Богдановича уже эксплуатируются на предприятиях и объектах водоснабжения в Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Омской и Магаданской областях, а также в Республике Саха. Разработка является примером импортозамещения в сфере ЖКХ.