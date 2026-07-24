Технологии

Ученые завели аккаунт на OnlyFans для сурков ради сбора средств на исследования

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые на протяжении более 60 лет наблюдают за желтобрюхими сурками в Скалистых горах, создали на платформе OnlyFans страницу OnlyMarms. Вместо откровенного контента на ней публикуются видеоролики о жизни грызунов.

Аккаунт запущен с целью привлечения финансирования для научных работ. Ученые надеются, что необычный формат поможет заинтересовать аудиторию и собрать средства на продолжение долгосрочных исследований поведения сурков.

По данным Live Science, на странице уже появились первые видео, демонстрирующие повседневную активность животных в естественной среде обитания. Подписчики могут наблюдать за сурками в их привычной обстановке в горах.

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