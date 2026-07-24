Технологии

Утекли характеристики смартфона Nubia NaviX Ultra с ИИ-агентом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Сеть попали подробности о смартфоне Nubia NaviX Ultra, который компания позиционирует как первый в мире аппарат со встроенным ИИ-агентом. Официальные характеристики пока не раскрыты, но инсайдеры уже поделились некоторыми деталями.

Согласно утечкам, устройство получит 6,78-дюймовый плоский экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Внутри установят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а ёмкость аккумулятора составит 7100 мАч. Все три задние камеры будут иметь разрешение 50 мегапикселей (основная, широкоугольная и телеобъектив), фронтальная — тоже 50 МП.

На корпусе предусмотрена оранжевая кнопка для вызова ИИ-помощника. Он понимает естественную речь, запоминает контекст, выполняет задачи на устройстве и может работать с несколькими приложениями одновременно. Смартфон будет доступен в синем, розовом, чёрном и белом цветах. Официальная дата выхода пока не объявлена.

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