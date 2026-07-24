Тепловизор «Сыч-3К» различает объекты на расстоянии до двух километров

Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказал о возможностях тепловизора «Сыч-3К». Прибор способен распознавать тип объекта на дистанции до двух километров, причём, по словам представителя холдинга, это реальная рабочая дальность, а не маркетинговый показатель.

Тепловизор фиксирует тепловое излучение в любое время суток и в сложных погодных условиях. Устройство оснащено влагозащищённым корпусом и цветным OLED-дисплеем. Комплект аккумуляторов обеспечивает до четырёх часов непрерывной работы.

«Сыч-3К» предназначен для промышленных задач, поисково-спасательных операций и охраны объектов. Информация о приборе опубликована «Ростехом».