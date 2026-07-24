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«Авторы» и «ЭТО ЗНАК» создали арт-объект на строительных фасадах Казани

Анастасия Шарова Автор статьи
«Авторы» стали первым девелопером в России, кот...

«Авторы»

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«Авторы» стали первым девелопером в России, который вместе с проектом «ЭТО ЗНАК» создает городскую инсталляцию на строительных фасадах. Коллаборация превращает их в пространство для культурного высказывания. Об этом сообщает пресс-служба «Авторы».

«ЭТО ЗНАК» входит в число наиболее узнаваемых авторских медиапроектов страны. Его аудитория в социальных сетях превышает полтора миллиона подписчиков. Проект получил известность благодаря эмоциональным текстовым инсталляциям, которые часто расходятся в сети и собирают сотни тысяч просмотров.

«Авторы» работают с камерными домами в центре Казани. Проекты компании отличаются выразительной архитектурой, включением искусства в жилую среду и вниманием к деталям. Размещение знака на фасадах отражает философию бренда: пространство рассматривается не только как место для жизни, но и как часть личной истории владельца.

Застройщик предлагает внимательнее присмотреться к центру Казани и познакомиться с авторской коллекционной недвижимостью. Первый взнос начинается от 3,5 миллиона рублей.

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