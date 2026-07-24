Технологии

Исследование: 28% студентов пишут работы с помощью ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Почти треть российских студентов используют ИИ ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Почти треть российских студентов (28%) используют искусственный интеллект для написания рефератов, курсовых и дипломов. Такие данные получены в ходе опроса проекта «ЛаньGPT», в котором участвовали 6,5 тыс. учащихся вузов.

При этом ИИ редко применяется для создания работы «с нуля». 75% опрошенных используют нейросети для поиска и изучения проверенных источников, а 61% — для структурирования материала. Типичный сценарий: студент запрашивает у ИИ каркас текста, переходит по ссылкам к источникам, читает их и затем дорабатывает материал под свою задачу.

Генеральный директор компании «Лань» Александр Никифоров отметил, что алгоритмы берут на себя часть рутинной работы, которая раньше занимала часы, но не упрощают учебную задачу по существу. По его словам, возрастает значимость отбора и проверки источников, интерпретации информации и самостоятельных выводов. При этом ИИ аналогичным образом используют и преподаватели — для сбора материалов к лекциям и семинарам.

Согласно опросу ассоциации «Я — профессионал», в 2025 году нейросети в той или иной мере применяли 85% российских студентов: 29,3% делали это регулярно, 35,4% — иногда, 20,3% — изредка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

6 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

Интересное в Казани

день назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

как избавиться от сорняков народными средствами

Технологии

11 часов назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Не у нас

день назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

помощь в получении кредита объявления

Наука

день назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Новости России

день назад

Водителей напугали «сроком 27 июля»: правда о лишении прав

Новости России

день назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Технологии

21 час назад

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 первыми получили ИИ Gemini Nano 4
Криминал
час назад

На полигоне ТБО в Татарстане погиб рабочий

На полигоне ТБО в Татарстане погиб рабочий, про...

Гороскопы

3 минуты назад

На набережной Кабана высадят рекордные 586 деревьев

Новости России

28 минут назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Новости Казани

38 минут назад

«Авторы» и «ЭТО ЗНАК» создали арт-объект на строительных фасадах Казани

Технологии

2 часа назад

В Свердловской области создали сорбент для очистки воды взамен импортных
У 33 машин в Татарстане нашли превышение вредны...
Новости Татарстана
3 часа назад

У 33 машин в Татарстане нашли превышение вредных выбросов

Технологии

3 часа назад

Физики МИФИ нашли способ оценить шумы камеры по одному кадру

Новости России

3 часа назад

Российский бизнес переходит от закупки спецодежды к модели «полного цикла»

Новости Казани

7 часов назад

Умер профессор КФУ Владимир Чугунов
«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в К...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом