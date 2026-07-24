Исследование: 28% студентов пишут работы с помощью ИИ

Почти треть российских студентов (28%) используют искусственный интеллект для написания рефератов, курсовых и дипломов. Такие данные получены в ходе опроса проекта «ЛаньGPT», в котором участвовали 6,5 тыс. учащихся вузов.

При этом ИИ редко применяется для создания работы «с нуля». 75% опрошенных используют нейросети для поиска и изучения проверенных источников, а 61% — для структурирования материала. Типичный сценарий: студент запрашивает у ИИ каркас текста, переходит по ссылкам к источникам, читает их и затем дорабатывает материал под свою задачу.

Генеральный директор компании «Лань» Александр Никифоров отметил, что алгоритмы берут на себя часть рутинной работы, которая раньше занимала часы, но не упрощают учебную задачу по существу. По его словам, возрастает значимость отбора и проверки источников, интерпретации информации и самостоятельных выводов. При этом ИИ аналогичным образом используют и преподаватели — для сбора материалов к лекциям и семинарам.

Согласно опросу ассоциации «Я — профессионал», в 2025 году нейросети в той или иной мере применяли 85% российских студентов: 29,3% делали это регулярно, 35,4% — иногда, 20,3% — изредка.