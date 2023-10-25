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Пальмовая гадость, ни капли сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, ни капли сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

nyafoto.ru

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Сливочное масло - незаменимый продукт в доме каждого россиянина, оно важно для детей и взрослых, так как содержит в себе полезные витамины и жирные кислоты.

Российская система качества периодически отслеживает состав изготавливаемого масла на сливках на случаи несоответствия ГОСТ и технологиям производства. В результате проверок, ряд популярных у покупателей торговых марок сливочного масла были добавлены в черный список, так как в составах масел жирностью 72,5% вместо молочных жиров и сливок обнаружили использование растительных жиров. Данный пищевой элемент несет в себе риски нанесения вреда организму человека: из-за насыщенных жиров масла при его употреблении возникают болезни сердца, также такое масло при избыточном потреблении может привести к развитию ожирения.

Согласно итогам исследования Российской системы качества, фальшивое сливочное масло производят в Московской, Челябинской, Волгоградской и Амурской областях и в Ставропольском крае. А к рекомендуемым для покупки сливочным маслам отнесли продукты таких брендов как "Домик в деревне", "Вкуснотеево", "Каждый день", сообщили в progorodsamara.ru.

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