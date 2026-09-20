ТАСС: в проекте бюджета Украины на 2027 год — 2 млрд гривен от приватизации

Поступления от приватизации госпредприятий в бюджет Украины в 2027 году запланированы на уровне 2 млрд гривен ($44,8 млн). Такие данные ТАСС получил, проанализировав сопроводительные документы к проекту бюджета на 2027 год.

Киевские власти уже неоднократно объявляли «большую приватизацию». Однако на торги, как правило, выставляются когда-то крупные предприятия госсектора, работа которых либо остановлена, либо давно стала убыточной. Утверждается, что продажа позволит получить средства в бюджет, провести модернизацию этих предприятий и привлечь туда инвестиции. Несколько объектов выставлялись на торги по несколько раз, но покупателя для них не нашлось. Местные эксперты отмечали, что такие предприятия вряд ли станут привлекательными для инвесторов без разработки льготных программ.

В 2025 году поступления от большой и малой приватизации составили 4,8 млрд гривен ($113 млн по курсу на тот момент). В бюджете 2026 года доходы от приватизации заложены на уровне 2 млрд гривен ($44,8 млн). По данным на май, Фонд госимущества выполнил порядка 50% этого плана. При этом не было продано ни одного крупного актива — средства были получены от малой приватизации.

Занимавшая тогда пост премьер-министра Юлия Свириденко заявляла, что кабмин рассчитывал получить в 2026 году около 10 млрд гривен ($224 млн) от большой приватизации и 3 млрд гривен ($67 млн) от малой.