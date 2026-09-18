Гуляш получается жестким даже после долгого тушения: почему мясо так и не становится мягким
ПроКазань
Гуляш может провести на плите больше часа, но мясо все равно приходится долго жевать. Добавлять еще воды и бесконечно продлевать тушение не всегда имеет смысл: результат во многом зависит от выбранного куска мяса и режима приготовления.
Для долгого тушения лучше подходят части с соединительной тканью, которая при продолжительном нагревании постепенно размягчается. А вот слишком сильное кипение заставляет мясные волокна интенсивнее сжиматься — гуляш может получиться суховатым и жестким, несмотря на большое количество подливы.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления жидкости сразу уменьшаю огонь. Хороший гуляш у меня не бурлит на плите, а едва заметно томится. Проверяю не часы, а мясо: готовый кусочек легко разделяется вилкой».
Что понадобится
говядина для тушения — 700 г;
репчатый лук — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
томатная паста — 2 ст. л.;
мука — 1 ст. л.;
горячая вода или бульон — 500–600 мл;
растительное масло — 2 ст. л.;
паприка — 1 ч. л.;
лавровый лист — 1 шт.;
соль и черный перец — по вкусу.
Как приготовить мягкий гуляш
Подготовьте мясо. Нарежьте говядину поперек волокон кусочками примерно по 3–4 см. Слишком мелкая нарезка для продолжительного тушения не нужна.
Обжарьте небольшими партиями. Хорошо разогрейте посуду с толстым дном. Обсушите мясо и подрумянивайте его порциями, не заполняя сразу все дно.
Добавьте овощи. Верните мясо в кастрюлю, положите нарезанные лук и морковь. Готовьте несколько минут, затем вмешайте томатную пасту и паприку.
Влейте горячую жидкость. Добавьте воду или бульон так, чтобы мясо было почти покрыто. Доведите до слабого кипения.
Уменьшите нагрев. Накройте крышкой и тушите при едва заметном кипении примерно 1,5–2 часа. Конкретное время зависит от выбранного отруба и размера кусочков.
Проверьте мягкость. Попробуйте разделить крупный кусочек вилкой. Если мясо сопротивляется, продолжайте тушить еще 20–30 минут и при необходимости подлейте немного горячей воды.
Загустите подливу. Муку разведите небольшим количеством холодной воды, добавьте в гуляш и проварите несколько минут. Посолите и доведите вкус специями.
Почему два часа не всегда означают мягкое мясо
Для гуляша важно выбрать мясо, подходящее именно для длительного влажного приготовления. Например, лопатка и другие рабочие мышцы содержат соединительную ткань. При медленном тушении коллаген постепенно переходит в желатин, благодаря чему жесткий сначала кусок становится мягким.
Но для этого требуется время и умеренный нагрев. Если подлива активно бурлит, высокая температура не ускоряет процесс так, как хотелось бы. Мясные волокна сильнее сокращаются и теряют влагу.
Есть и обратная ситуация: мясо просто еще не успело дойти до нужной стадии. После часа тушения говядина может оставаться жесткой, а спустя еще 30–60 минут заметно размягчиться.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для гуляша не беру самый постный и дорогой кусок только потому, что он кажется нежнее. Для долгого тушения лучше выбирать мясо с небольшими прожилками соединительной ткани — при медленном приготовлении оно дает совсем другую текстуру».
Поэтому гуляш лучше не готовить по принципу «чем сильнее кипит, тем быстрее станет мягким». Подходящий отруб, кусочки одинакового размера и спокойное длительное тушение дают гораздо более предсказуемый результат.
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