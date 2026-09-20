Вместо драников — картошка по-белорусски: добавляю фарш и отправляю в духовку — аромат на весь дом

Картофель и фарш можно превратить не только в драники или привычную запеканку. Если натереть клубни, соединить их с луком, а мясо спрятать между двумя картофельными слоями, получится сытное блюдо по мотивам белорусской картофельной бабки.

Стоять возле сковороды и жарить драники партиями не придется. Все собирается в одной форме и отправляется в духовку: сверху картофель покрывается румяной корочкой, а внутри остается мягким и пропитывается мясным соком.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Натертую картошку здесь не отжимаю досуха. Убираю только жидкость, которая явно собралась на дне миски. Если выжать всю влагу, после духовки картофельный слой получается заметно плотнее».

Что понадобится

картофель — 1 кг;

мясной фарш — 450 г;

репчатый лук — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Лучше брать картофель с достаточно высоким содержанием крахмала: натертая масса легче связывается и после запекания хорошо держит форму.

Как приготовить картошку с фаршем

Одну луковицу мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец и измельченный чеснок. Картофель очистите и натрите на мелкой или средней терке. Вторую луковицу натрите туда же — она добавит вкус и замедлит потемнение картофельной массы. Если на дне миски появилось много жидкости, осторожно слейте ее. Добавьте к картофелю яйцо, две ложки сметаны, муку, соль и перемешайте. Форму смажьте растительным маслом. Выложите примерно половину картофельной массы слоем около 2 см. Сверху распределите фарш, немного отступая от краев формы. Закройте оставшимся картофелем и аккуратно разровняйте поверхность. Смажьте верх оставшейся сметаной и разложите несколько маленьких кусочков сливочного масла. Поставьте в разогретую до 190 °C духовку. Запекайте примерно 50–60 минут. Верх должен хорошо подрумяниться, картофель — стать полностью мягким, а мясная начинка — приготовиться. Если корочка темнеет слишком быстро, форму можно неплотно прикрыть фольгой.

Почему картофель не стоит отжимать слишком сильно

При приготовлении драников лишнюю влагу обычно стараются удалить, чтобы быстрее получить корочку. Здесь задача немного другая: картофель проводит в духовке почти час и должен сохранить мягкость внутри.

Поэтому достаточно избавиться от свободного сока, но не превращать натертую картошку в сухой комок. Яйцо, небольшое количество муки и естественный картофельный крахмал помогут массе схватиться во время запекания.

Много муки тоже не требуется. Если на килограмм картофеля насыпать ее слишком щедро, нежная картофельная основа станет похожа на плотное тесто.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки оставляю форму на столе примерно на 10 минут. Сразу горячая картофельная масса очень нежная, а после небольшого отдыха запеканка легче режется на аккуратные порции».

Подавать такую картошку лучше горячей со сметаной, солеными огурцами или свежими овощами. Отдельного гарнира уже не требуется: картофельная основа и мясная начинка сразу собраны в одном блюде.

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