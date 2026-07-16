Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Осень в России в этом году может оказаться заметно необычнее привычного сценария.

Климатологи и синоптики отмечают: новые данные наблюдений и расчеты метеомоделей указывают на вероятность резких температурных перепадов, нестандартного распределения осадков и смещения привычных сроков наступления холодов.

Где осень может задержаться дольше обычного

В европейской части России начало осени может пройти с признаками продолжения лета. В Центральном федеральном округе и южных регионах сентябрь способен удивить теплыми днями с температурой около +20…+25 градусов и выше.

При этом ночи будут значительно прохладнее, а погода может быстро меняться. Вместо стабильного тепла возможны так называемые температурные качели: несколько дней с почти летними условиями могут сменяться дождями, ветром и похолоданием.

Северные регионы раньше почувствуют приход холодов

На Северо-Западе, в Поволжье и на Урале осенний сезон, напротив, может начаться быстрее. Во второй половине сентября и в октябре здесь ожидается больше пасмурных дней, продолжительных дождей и ветреной погоды.

В отдельных северных районах, включая территории Архангельской области, Коми, Карелии и север Урала, не исключены ранние заморозки и мокрый снег.

Сибирь и Дальний Восток ждут контрастную погоду

В Сибири погодная картина может оказаться неоднородной. В южных районах возможны периоды необычно теплой погоды даже в осенний период, тогда как восточные территории способны быстро перейти от короткой осени к зимним условиям.

На Дальнем Востоке специалисты обращают внимание на возможную активность циклонов и тайфунов. Продолжительные дожди могут сохраняться дольше обычного и затрагивать не только побережье, но и внутренние районы.

Как подготовиться к переменчивой осени

Климатологи отмечают, что привычная схема постепенного похолодания может нарушаться. Вместо плавного перехода от теплых дней к холодам регионы могут столкнуться с резкими изменениями температуры, сильными осадками и перепадами давления.

Жителям советуют учитывать возможные изменения при подготовке к сезону. Дачникам стоит заранее завершить основные работы в саду и огороде, автомобилистам — не откладывать проверку машины и подготовку к холодам.

При этом долгосрочные прогнозы остаются предварительными и будут корректироваться по мере поступления новых данных. Однако уже сейчас специалисты отмечают главную особенность предстоящей осени — она может оказаться более контрастной и непредсказуемой, чем обычно.

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