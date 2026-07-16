Жара и слабый водообмен погубили рыбу в прудах Альметьевска

В Альметьевске рыба в каскаде прудов начала массово гибнуть из-за жары и слабого водообмена. Местные жители пожаловались, и специалисты провели проверку. Выяснилось: уровень кислорода в воде упал критически, а органики стало слишком много. Несанкционированных сбросов не нашли — виновата погода.

Повторное обследование 13 июля показало, что кислород понемногу возвращается, но до нормы ещё далеко. Очистка акватории идёт уже несколько дней: бригады убирают поверхность воды и берега. Если понадобится, власти обещают принять дополнительные меры.

Руководитель исполкома города Ильнур Фасхутдинов сообщил, что ситуация под контролем. Пока рыба гибнет только в этом водоёме, но специалисты продолжают мониторинг.