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Мужчина узнал о раке после приема у врача с больным горлом

Анастасия Шарова Автор статьи
В больнице мужчине объяснили, что выявленная бо...
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Джейми Ист обратился к врачам после появления давления под горлом, хотя сначала пытался самостоятельно найти объяснение симптому через интернет. Мужчина предположил, что у него острый тиреоидит, однако обследование показало онкологическое заболевание, пишет dmg media.

Позже Ист посетил терапевта. После осмотра врач направил его на анализ крови. Через несколько дней медик сообщил пациенту, что у него хронический миелоидный лейкоз.

При этом заболевании крови костный мозг производит слишком много аномальных лейкоцитов. Для самого Иста диагноз стал неожиданностью: незадолго до звонка врача он думал о поездке на отдых с детьми.

В больнице мужчине объяснили, что выявленная болезнь не связана с наследственностью или образом жизни. По словам врачей, причиной стала генетическая аномалия.

Медики также отметили, что Исту повезло: заболевание обнаружили до появления выраженных симптомов. В дальнейшем мужчина столкнулся с ослаблением иммунитета и многочисленными обследованиями.

После постановки диагноза он прошел курс химиотерапии. Теперь Ист постоянно принимает лекарства, которые помогают контролировать заболевание.

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