Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium
Стриминговый сервис Spotify запустил новую функцию для премиум-пользователей: теперь они могут искать музыку, подкасты и аудиокниги с помощью нейросети. Инструмент анализирует историю прослушиваний, чтобы отвечать на вопросы вроде «когда я впервые услышал этот трек» или «какие жанры я слушал в последнее время».
Spotify использует комбинацию собственных и сторонних ИИ-моделей. Разработчики предупреждают, что ответы «будут не всегда идеальными».
Запуск состоялся вскоре после квартального отчета, где технический директор Густав Сёдерстрём назвал голосовые данные «новым бесценным набором данных» для сервиса.
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