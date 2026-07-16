Технологии

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Стриминговый сервис Spotify запустил новую функцию для премиум-пользователей: теперь они могут искать музыку, подкасты и аудиокниги с помощью нейросети. Инструмент анализирует историю прослушиваний, чтобы отвечать на вопросы вроде «когда я впервые услышал этот трек» или «какие жанры я слушал в последнее время».

Spotify использует комбинацию собственных и сторонних ИИ-моделей. Разработчики предупреждают, что ответы «будут не всегда идеальными».

Запуск состоялся вскоре после квартального отчета, где технический директор Густав Сёдерстрём назвал голосовые данные «новым бесценным набором данных» для сервиса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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