Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium

Стриминговый сервис Spotify запустил новую функцию для премиум-пользователей: теперь они могут искать музыку, подкасты и аудиокниги с помощью нейросети. Инструмент анализирует историю прослушиваний, чтобы отвечать на вопросы вроде «когда я впервые услышал этот трек» или «какие жанры я слушал в последнее время».

Spotify использует комбинацию собственных и сторонних ИИ-моделей. Разработчики предупреждают, что ответы «будут не всегда идеальными».

Запуск состоялся вскоре после квартального отчета, где технический директор Густав Сёдерстрём назвал голосовые данные «новым бесценным набором данных» для сервиса.