Не у нас

Врач Мясников посоветовал больше ходить пешком, чтобы продлить жизнь

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что для поддержания здоровья и продления жизни людям стоит чаще выходить из дома и больше двигаться. Об этом он сказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск доступен на платформе Смотрим.

Мясников призвал не ограничиваться сидением в квартире и начинать с простых бытовых действий. По словам врача, вместо заказа еды на дом можно самостоятельно дойти до ближайшего магазина.

Телеведущий отметил, что сначала человек может пройти до универсама, затем — до аптеки, а со временем такая активность станет привычной. Врач подчеркнул, что людям нужно вставать и идти.

По словам Мясникова, даже обычное движение в повседневной жизни способно положительно влиять на здоровье. Для этого важно меньше времени проводить дома и чаще находить поводы для активности.

Также врач добавил, что в жизни должно оставаться место приключениям, увлечениям, любви и желаниям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

15 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Полезное

27 минут назад

Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты» – Литрес и T2

какую траву боятся клопы постельные народные

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

3 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

курсы видеооператоров в москве в Москве

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

22 часа назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Гороскопы

10 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Технологии

2 часа назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium

Кулинария

день назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад
Новости Татарстана
39 минут назад

МЧС предупредило об обильных осадках в РТ 17 июля

МЧС предупреждает жителей Татарстана о сильных ...

Новости России

7 минут назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Новости Татарстана

2 часа назад

За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей

Технологии

3 часа назад

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 и MagicBook 16

Технологии

3 часа назад

В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Pro Max
Жара и слабый водообмен погубили рыбу в прудах ...
Новости Татарстана
час назад

Жара и слабый водообмен погубили рыбу в прудах Альметьевска

Новости России

4 часа назад

Врачи назвали скрытые признаки рака мозга

Технологии

4 часа назад

Сердце под контролем: петербургские учёные сделали ЭКГ-модуль для смарт-часов

Не у нас

4 часа назад

Тест с тремя словами может помочь выявить проблемы с памятью
Выезд на встречку стал главной причиной смертел...
Новости Татарстана
час назад

Выезд на встречку стал главной причиной смертельных ДТП в Татарстане