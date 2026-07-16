Врач Мясников посоветовал больше ходить пешком, чтобы продлить жизнь

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что для поддержания здоровья и продления жизни людям стоит чаще выходить из дома и больше двигаться. Об этом он сказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск доступен на платформе Смотрим.

Мясников призвал не ограничиваться сидением в квартире и начинать с простых бытовых действий. По словам врача, вместо заказа еды на дом можно самостоятельно дойти до ближайшего магазина.

Телеведущий отметил, что сначала человек может пройти до универсама, затем — до аптеки, а со временем такая активность станет привычной. Врач подчеркнул, что людям нужно вставать и идти.

По словам Мясникова, даже обычное движение в повседневной жизни способно положительно влиять на здоровье. Для этого важно меньше времени проводить дома и чаще находить поводы для активности.

Также врач добавил, что в жизни должно оставаться место приключениям, увлечениям, любви и желаниям.