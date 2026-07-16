Новости Татарстана

ЦИК Татарстана запускает подомовой обход с 20 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ЦИК Татарстана запускает проект «ИнформУИК»: с ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Центральная избирательная комиссия Татарстана определила сроки проекта «ИнформУИК» — с 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий будут ходить по домам казанцев и жителей Набережных Челнов. Пока проект охватит только эти два города, но в будущем его могут расширить.

Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев подчеркнул, что «ИнформУИК» уже зарекомендовал себя как эффективный способ донести информацию до избирателей. Личное общение, по его словам, помогает людям получить точные данные о выборах, задать вопросы и узнать о современных сервисах избирательной системы.

В проекте задействуют 10 территориальных и 609 участковых комиссий. Для обходов подготовили 3 250 человек — все они пройдут обучение и будут работать по единым стандартам, утвержденным Центризбиркомом России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

17 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

яйцо с борной кислотой от тараканов отзывы

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Интересное в Казани

3 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

ремонт планшетов ирбис в Москве

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

23 часа назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Гороскопы

11 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Новости России

час назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет
Новости Татарстана
2 часа назад

Жара и слабый водообмен погубили рыбу в прудах Альметьевска

В Альметьевске из-за жары и слабого водообмена ...

Не у нас

час назад

Врач Мясников посоветовал больше ходить пешком, чтобы продлить жизнь

Технологии

3 часа назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium

Технологии

4 часа назад

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 и MagicBook 16

Технологии

5 часов назад

В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Pro Max
Выезд на встречку стал главной причиной смертел...
Новости Татарстана
3 часа назад

Выезд на встречку стал главной причиной смертельных ДТП в Татарстане

Новости России

6 часов назад

Врачи назвали скрытые признаки рака мозга

Технологии

6 часов назад

Сердце под контролем: петербургские учёные сделали ЭКГ-модуль для смарт-часов

Не у нас

6 часов назад

Тест с тремя словами может помочь выявить проблемы с памятью
Автобус в дыму: очевидцы засняли на видео ЧП с ...
Новости Казани
4 часа назад

Автобус в дыму: очевидцы засняли на видео ЧП с транспортом в Казани