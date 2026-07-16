ЦИК Татарстана запускает подомовой обход с 20 августа

Центральная избирательная комиссия Татарстана определила сроки проекта «ИнформУИК» — с 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий будут ходить по домам казанцев и жителей Набережных Челнов. Пока проект охватит только эти два города, но в будущем его могут расширить.

Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев подчеркнул, что «ИнформУИК» уже зарекомендовал себя как эффективный способ донести информацию до избирателей. Личное общение, по его словам, помогает людям получить точные данные о выборах, задать вопросы и узнать о современных сервисах избирательной системы.

В проекте задействуют 10 территориальных и 609 участковых комиссий. Для обходов подготовили 3 250 человек — все они пройдут обучение и будут работать по единым стандартам, утвержденным Центризбиркомом России.