Новости Казани

Водоканал Казани с начала года восстановил почти 4 км сетей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казанский Водоканал отремонтировал почти 4 км с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанский Водоканал отчитался о масштабном ремонте сетей: с начала года специалисты модернизировали почти 4 километра труб. Из них 1,8 км пришлось на водопровод на улицах Сибирский тракт, Сафина и Сафиуллина, а еще 2 км — на сети водоотведения на Чуйкова, Хибинской и проспекте Ямашева. Работы велись в рамках инвестпрограммы, утвержденной Минстроем РТ до 2028 года.

Недавно завершился участок от дома 18а на Айдарова до Нурлатской: там проложили 1,3 км нового водопровода и подключили его к центральной системе. Заодно обновили запорную арматуру и пожарные гидранты — чтобы вода была надежной, а в случае ЧП — под рукой.

В планах на 2025 год — замена 302 единиц запорной арматуры, 82 насосов и 188 гидрантов по всему городу. Сейчас реконструкция идет на Окраинной, Нурлатской и Боевой, а также на сетях водоотведения в Деревне Универсиады, на Оренбургском тракте и Технической.

До конца года обещают восстановить 5,5-километровый коллектор на Дубравной — там в прошлом году грунт просел из-за полного износа трубы. Для сравнения: в 2024-м предприятие починило 5,5 км канализации и 4,4 км водопровода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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