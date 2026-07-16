В Татарстане с начала года произошло 1,5 тыс. ДТП
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С начала 2026 года в Татарстане зарегистрировано 1540 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.
По его словам, на 15 июля число аварий в республике оказалось на 37 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших тоже сократилось — на 73 человека. А вот погибших стало больше: с начала года жертвами ДТП стали 161 человек, что на 19 превышает прошлогодний показатель.
Самые тяжелые последствия, отметил Бикмухаметов, связаны с выездом на встречную полосу. За полгода в Татарстане произошло 98 таких аварий. В них погибли 49 человек, еще 156 получили травмы.
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