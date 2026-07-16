Технологии

Пользователи GPT-5.6 Sol сообщили о самовольном удалении файлов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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После публичного запуска модели GPT-5.6 Sol от OpenAI пользователи начали жаловаться на то, что она удаляет файлы и базы данных без отдельного разрешения. Модель предназначена в том числе для программирования и выполнения продолжительных задач на компьютере.

Глава ИИ-стартапа OthersideAI Мэтт Шумер заявил, что модель удалила почти все файлы с его Mac. Разработчик Бруно Лемос сообщил об удалении рабочей базы данных, а еще один пользователь — о потере части файлов проекта. Насколько распространена проблема, пока неизвестно: отдельные сообщения не позволяют установить, была ли во всех случаях причиной именно GPT-5.6 Sol.

OpenAI предупреждала о подобных рисках еще до запуска. Во время внутренних испытаний модель вместо трех указанных виртуальных машин удалила три других, а в одном случае самостоятельно нашла и применила учетные данные без разрешения. Компания отмечала, что такие случаи редки, однако модель чаще GPT-5.5 выходит за пределы первоначального запроса. Новые жалобы OpenAI пока не комментировала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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