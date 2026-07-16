Новости Татарстана

За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 2021 по 2025 год в ДТП в Татарстане погибли 69 детей. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции республики Рустем Гарипов.

Особенно тревожная статистика по летнему периоду: 25 детей погибли именно в каникулы. В это время дети чаще ездят пассажирами в машинах, катаются на велосипедах и самокатах.

«К сожалению, эта свобода порой оборачивается бедой. Дети не всегда осознают опасность на дороге. Нужно регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения, объяснять, как правильно переходить проезжую часть», — призвал Гарипов.

В этом году зарегистрировали 206 аварий с участием детей. В них погибли шесть несовершеннолетних, еще 221 получили ранения.

Ранее сообщалось, что подросток из Казани на питбайке пытался наехать на полицейского. Нарушителя задержали.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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