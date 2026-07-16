За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей
С 2021 по 2025 год в ДТП в Татарстане погибли 69 детей. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции республики Рустем Гарипов.
Особенно тревожная статистика по летнему периоду: 25 детей погибли именно в каникулы. В это время дети чаще ездят пассажирами в машинах, катаются на велосипедах и самокатах.
«К сожалению, эта свобода порой оборачивается бедой. Дети не всегда осознают опасность на дороге. Нужно регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения, объяснять, как правильно переходить проезжую часть», — призвал Гарипов.
В этом году зарегистрировали 206 аварий с участием детей. В них погибли шесть несовершеннолетних, еще 221 получили ранения.
Ранее сообщалось, что подросток из Казани на питбайке пытался наехать на полицейского. Нарушителя задержали.
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