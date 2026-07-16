Новости России

Врачи назвали скрытые признаки рака мозга

Анастасия Шарова Автор статьи
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Специалисты мексиканского центра ABC рассказали, какие признаки могут указывать на рак мозга и при этом нередко воспринимаются как симптомы других заболеваний, сообщает Centro Médico ABC.

К возможным ранним проявлениям онкологии врачи отнесли головные боли, ухудшение зрения, нарушения координации, проблемы с равновесием и затрудненную речь.

Также поводом для внимания могут стать общая слабость, потеря силы в руках или ногах, тошнота и рвота. У некоторых пациентов, по словам медиков, наблюдаются изменения в поведении, снижение концентрации и периодические нарушения сознания.

Специалисты подчеркнули, что симптомы зависят от того, какая именно область головного мозга поражена опухолью. При этом такие признаки не всегда означают наличие онкологического заболевания.

Однако если подобные проявления сохраняются долгое время или возникают внезапно, врачи рекомендуют обратиться за медицинской помощью.

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