В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 и MagicBook 16

Китайский бренд Honor начал продажи в России ноутбуков нового поколения — MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026. Устройства уже появились в федеральных розничных сетях и на маркетплейсах.

Старшая модель MagicBook Pro 14 оснащена процессором Intel Core Ultra X9 388H, OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 92 Вт·ч. Объём оперативной памяти может достигать 32 ГБ.

Характеристики MagicBook 16 2026 в сообщении не раскрываются.