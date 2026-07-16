Технологии

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 и MagicBook 16

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайский бренд Honor начал продажи в России ноутбуков нового поколения — MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026. Устройства уже появились в федеральных розничных сетях и на маркетплейсах.

Старшая модель MagicBook Pro 14 оснащена процессором Intel Core Ultra X9 388H, OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 92 Вт·ч. Объём оперативной памяти может достигать 32 ГБ.

Характеристики MagicBook 16 2026 в сообщении не раскрываются.

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