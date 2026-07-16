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Деньги начнут приходить по новым правилам: кого ждёт рост накопительной пенсии с августа

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
С 1 августа 2026 года в России пройдет ежегодны...

Новая индексация уже на подходе / PROKAZAN

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С 1 августа 2026 года в России пройдет ежегодный перерасчет накопительных пенсий.

Выплаты для получателей этого вида пенсионного обеспечения увеличатся на 17,3%, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Накопительные пенсии вырастут автоматически

По словам эксперта, повышение будет проведено Социальным фондом России без необходимости подавать дополнительные заявления.

«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента», — отметил Игорь Балынин.

Перерасчет касается граждан, которые получают выплаты за счет ранее сформированных пенсионных накоплений.

Какие варианты получения пенсионных накоплений существуют

Специалист напомнил, что пенсионные накопления могут выплачиваться в нескольких формах. Гражданин может получать их как накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или единовременную выплату.

Выбор варианта зависит от условий формирования средств и порядка их назначения.

Право на такие выплаты возникает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года: для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Откуда формируются пенсионные накопления

Пенсионные накопления складываются из нескольких источников. В их число входят страховые взносы работодателей, которые перечислялись за работников до 2014 года, добровольные взносы граждан в рамках программ государственного софинансирования, средства материнского капитала и инвестиционный доход.

Таким образом, августовское повышение коснется только получателей накопительной части пенсии. Основная страховая пенсия рассчитывается и индексируется по другим правилам.

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