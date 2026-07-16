Новости Казани

Автобус в дыму: очевидцы сняли на видео ЧП в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани задымился пассажирский автобус у моста...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани задымился пассажирский автобус прямо на дороге у моста Миллениум. Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что транспорт полностью окутан дымом, но открытого огня нет. Пассажиров высадили сразу, как только начались неполадки. Люди стоят на улице рядом с автобусом. Причины задымления пока не установлены. Пострадавших нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

14 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

обработка от клещей диванных

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

строительство бассейнов цена

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

20 часов назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Гороскопы

8 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Кулинария

день назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад
Экономика
2 часа назад

В Омске за год закрылись десятки магазинов

В Омске за год закрылись десятки магазинов, вкл...

Технологии

30 минут назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium

Новости Татарстана

32 минуты назад

За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей

Технологии

час назад

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 и MagicBook 16

Не у нас

час назад

Мужчина узнал о раке после приема у врача с больным горлом
Сердце под контролем: петербургские учёные сдел...
Технологии
3 часа назад

Сердце под контролем: петербургские учёные сделали ЭКГ-модуль для смарт-часов

Технологии

2 часа назад

В России открыли предзаказ на планшет HUAWEI MatePad Pro Max

Новости России

3 часа назад

Врачи назвали скрытые признаки рака мозга

Не у нас

3 часа назад

Туристы завозят в РФ опасный вирус, который грозит волной смертей
«Синдром гречки» на АЗС: как паника усугубляет ...
Новости Татарстана
3 часа назад

«Синдром гречки» на АЗС: как паника усугубляет дефицит бензина в Татарстане