Автобус в дыму: очевидцы сняли на видео ЧП в Казани

В Казани задымился пассажирский автобус прямо на дороге у моста Миллениум. Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что транспорт полностью окутан дымом, но открытого огня нет. Пассажиров высадили сразу, как только начались неполадки. Люди стоят на улице рядом с автобусом. Причины задымления пока не установлены. Пострадавших нет.