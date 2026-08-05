Курица в кефире: простой маринад для мягкого и сочного мяса

Курица часто кажется самым простым вариантом для ужина, но именно ее легче всего пересушить. Особенно если запекать грудку, готовить шашлык на сильном жаре или держать мясо в духовке чуть дольше нужного.

Кефирный маринад помогает решить эту проблему без дорогих соусов и сложных приемов. Кисломолочная основа мягко размягчает волокна, а лук, чеснок, горчица и карри дают яркий аромат. В итоге кусочки остаются сочными и после запекания, и на мангале.

Почему кефирный маринад делает курицу мягкой

Кефир работает мягче, чем уксус или лимонный сок. Он не «обжигает» мясо кислотой, а постепенно делает волокна нежнее. Поэтому курица после такого маринада не становится жесткой и сухой.

Кисломолочная основа хорошо сочетается со специями. В ней раскрываются чеснок, лук, карри, паприка, черный перец и горчица. Мясо получает вкус не только снаружи, но и внутри.

«Кефирный маринад хорош тем, что прощает время. Даже если курица постоит в нем несколько часов, вкус уже станет мягче и глубже», — рассказала кулинарный автор Алена Зеленая.

Такой способ подходит для духовки, гриля, сковороды и шашлыка. Особенно удачно в кефире маринуются бедра, голени, крылья и кусочки филе.

Ингредиенты для курицы в кефире

курица — 1 кг;

кефир 2,5–3,2% — 300 мл;

лук — 1 средняя головка;

чеснок — 4–5 зубчиков;

горчица — 2 ч. л.;

приправа карри — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Этих пропорций хватит примерно на 4–5 порций. Можно взять целую курицу, разрезанную на части, бедра, голени, крылья или филе.

Для более мягкого вкуса подойдет кефир средней жирности. Обезжиренный тоже можно использовать, но маринад получится менее насыщенным.

Как приготовить кефирный маринад

Лук и чеснок нужно измельчить до кашицы. Удобнее всего сделать это в блендере, но подойдет и мелкая терка.

Затем луково-чесночную массу соединяют с горчицей, карри, солью и перцем. После этого вливают кефир и хорошо перемешивают до однородности.

Маринад должен полностью покрывать курицу. Если куски крупные, их можно слегка надрезать в самых толстых местах, чтобы вкус проник глубже.

«Чем мельче измельчены лук и чеснок, тем равномернее они отдают сок и аромат мясу», — советуют авторы кулинарного портала «Едим дома».

Сколько мариновать курицу в кефире

Оптимальное время маринования — 8–12 часов в холодильнике. Удобнее всего подготовить курицу вечером, а готовить на следующий день.

Если времени мало, хватит 2–3 часов. Мясо уже станет ароматнее и мягче, но при длительной выдержке результат будет заметно нежнее.

Курица должна стоять в закрытой посуде или под пищевой пленкой. Периодически кусочки можно переворачивать, чтобы маринад распределялся равномерно.

Оставлять курицу в кефире при комнатной температуре надолго не стоит. Это молочный продукт, поэтому безопаснее держать мясо в холодильнике.

Как запечь курицу в духовке

Перед запеканием курицу выкладывают на противень или в форму. Сверху можно нанести немного маринада, но заливать мясо полностью не нужно.

Духовку разогревают до 200 °C. Курица запекается около 40–50 минут, в зависимости от размера кусков.

Бедра и голени обычно готовятся дольше, филе — быстрее. Чтобы верх красиво подрумянился, за 5–7 минут до готовности можно включить верхний нагрев.

Готовность лучше проверять не только по корочке, но и по соку. Он должен быть прозрачным, без розового оттенка. Для точности можно использовать кухонный термометр: безопасная внутренняя температура курицы — около 75 °C.

Как приготовить курицу в кефире на мангале

Кефирный маринад хорошо подходит для шашлыка. Кусочки курицы нанизывают на шампуры или выкладывают на решетку.

Готовить нужно над стабильными углями без открытого огня. Кефирная основа может быстро румяниться, поэтому курицу важно регулярно переворачивать.

Если кусочки покрыты слишком толстым слоем маринада, лишнее лучше слегка снять перед жаркой. Так корочка получится ровнее и не будет подгорать.

На мангале особенно удачно получаются бедра без кости, голени, крылья и филе бедра. Грудку тоже можно готовить, но ее важно не передержать.

Какие специи подходят к кефирному маринаду

Карри дает курице теплый пряный аромат и красивый цвет. Но его можно заменить паприкой, хмели-сунели, смесью для птицы или сушеными травами.

Горчица добавляет легкую пикантность и помогает сделать вкус более выразительным. Для мягкого варианта подойдет дижонская или зернистая горчица, для острого — русская.

Чеснок можно дополнить укропом, петрушкой, кинзой или зеленым луком. Если хочется более яркого аромата, добавляют немного лимонной цедры.

Соль лучше класть сразу в маринад. Тогда мясо просолится равномерно, а не только сверху.

Что подать к курице в кефире

Курица в кефирном маринаде хорошо сочетается с рисом, картофельным пюре, запеченными овощами, гречкой, булгуром или свежим салатом.

Для шашлыка подойдут лаваш, маринованный лук, огурцы, помидоры и зелень. Можно подать легкий соус на основе йогурта, чеснока и укропа.

Если курица готовится в духовке, рядом можно сразу запечь картофель, морковь, кабачки или сладкий перец. Они впитают часть аромата специй и станут полноценным гарниром.

Частые ошибки при мариновании курицы

Первая ошибка — брать слишком много кислоты. В кефирный маринад не нужно добавлять много уксуса или лимонного сока. Кефир сам дает нужную мягкость.

Вторая ошибка — мариновать слишком крупные куски без надрезов. В этом случае вкус останется в основном на поверхности.

Третья ошибка — запекать курицу сразу из холодильника. Лучше достать ее за 15–20 минут до духовки, чтобы мясо немного согрелось и готовилось равномернее.

Четвертая ошибка — держать курицу в духовке «на всякий случай» дольше нужного. Даже хороший маринад не спасет мясо, если его сильно пересушить.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Курица в кефире — один из самых простых способов получить мягкое, ароматное и сочное мясо без сложной подготовки. Все продукты доступные, маринад смешивается за несколько минут, а результат подходит и для домашнего ужина, и для шашлыка.

Кефир делает мясо нежнее, лук и чеснок дают сочность, горчица добавляет пикантность, а карри — теплый пряный аромат. Такой рецепт легко адаптировать под себя: менять специи, брать разные части курицы и готовить в духовке, на гриле или на углях.

Именно за универсальность кефирный маринад и любят. Он не требует кулинарного опыта, но помогает избежать главной проблемы курицы — сухости. Если дать мясу достаточно времени в холодильнике и не передержать его при готовке, кусочки действительно получаются мягкими и почти тающими.

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