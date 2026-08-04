Технологии

Endless Legend 2 получит полноценный релиз с новыми фракциями

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Разработчики Endless Legend 2 анонсировали выхо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Разработчики Endless Legend 2 объявили о подготовке полноценного релиза стратегии. Вместе с запуском игры пользователи получат новые фракции и дополнительный контент.

Авторы обещают свежие игровые механики и необычные тактические решения. Кроме того, проект получит улучшенную графику и оптимизацию, а подробности нововведений раскроют позже.

Анонс уже заинтересовал поклонников жанра. Полноценная версия Endless Legend 2 должна появиться скоро, точную дату запуска разработчики пока не называют.

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