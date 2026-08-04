Endless Legend 2 получит полноценный релиз с новыми фракциями

Разработчики Endless Legend 2 объявили о подготовке полноценного релиза стратегии. Вместе с запуском игры пользователи получат новые фракции и дополнительный контент.

Авторы обещают свежие игровые механики и необычные тактические решения. Кроме того, проект получит улучшенную графику и оптимизацию, а подробности нововведений раскроют позже.

Анонс уже заинтересовал поклонников жанра. Полноценная версия Endless Legend 2 должна появиться скоро, точную дату запуска разработчики пока не называют.