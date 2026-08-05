Раис Минниханов о развитии Сабинского района: «Мы не сделали ни шага назад»

Сабинский район взлетел в рейтинге социально-экономического развития Татарстана: с 16-го места на 12-е за один год. Итоги пятилетки подвели на форуме «Работаем на результат!» в Шемордане. Раис Минниханов, открывая встречу, заявил, что, несмотря на пандемию и новые вызовы, район не свернул с пути: «Мы не сделали ни шага назад».

Валовой территориальный продукт муниципалитета достиг 29,8 млрд рублей — это в полтора раза больше, чем в 2021-м. Только за прошлый год инвестиции превысили 7,5 млрд. Промышленность тоже ускорилась: объем отгруженной продукции вырос с 3,8 до 7,2 млрд рублей.

Народная программа, сформированная в 2021 году по предложениям почти 2,5 млн жителей страны, принесла плоды и в социальной сфере. За пять лет капитально отремонтировали десять школ, потратив около 625 млн рублей. В восьми школах обновили пищеблоки, еще в восьми открылись «Точки роста».

Участники форума сошлись во мнении: результаты достигнуты благодаря совместной работе властей всех уровней и самих сабинцев. Республиканские рейтинги это подтверждают — Татарстан входит в топ-6 по ВРП, в топ-5 по инвестициям и в топ-4 по промышленности.