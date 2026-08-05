Экономика

Зарплаты в производстве термоуглей выросли в 3,89 раза за пять лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
По данным доклада Игоря Балынина из Финансового...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средняя зарплата в производстве термоуглей за 2021–2025 годы выросла в 3,89 раза — с 19 388 до 75 387,7 рубля. Эти данные содержатся в докладе доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, переданном ТАСС.

В аренде и прокате предметов личного пользования средняя зарплата увеличилась в 2,77 раза — с 29 899,8 до 82 866,4 рубля. Такой же рост — в 2,77 раза — зафиксирован в сфере услуг по ликвидации последствий загрязнений: с 32 507,4 до 89 958 рублей.

Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования показало рост в 2,46 раза — с 54 720 до 134 563,6 рубля. В издании программного обеспечения зарплата выросла в 2,41 раза — с 81 655,4 до 196 805,9 рубля.

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