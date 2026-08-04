Новые правила в супермаркетах с августа: что изменится на кассах

Поход в магазин становится все более цифровым: скидки привязаны к приложению, кассы самообслуживания следят за весом товара, а при покупке алкоголя система может потребовать подтверждение возраста. С августа часть российских супермаркетов усиливает такие правила.

Как сообщает PRIMPRESS, изменения затронут кассы, программы лояльности и контроль за отдельными категориями товаров. Для покупателей это означает простую вещь: на кассе чаще придется показывать документ, заранее сканировать карту магазина и внимательнее проверять чек до оплаты.

Что меняется в супермаркетах с августа

Речь идет не об одном федеральном запрете для всех магазинов страны, а о новых внутренних регламентах торговых сетей. Они связаны с контролем продаж, снижением потерь и переходом скидочных программ в цифровой формат.

В первую очередь изменения заметят покупатели крупных сетевых магазинов и супермаркетов, где активно используются кассы самообслуживания, мобильные приложения и электронные карты лояльности.

«С августа покупателей в российских супермаркетах ждут новые правила, которые затронут и кассы, и системы скидок, и контроль за отдельными товарами», — сообщает PRIMPRESS.

Главная цель сетей — сделать продажи более управляемыми. Но для покупателей это может выглядеть как дополнительные проверки и более строгий порядок на кассе.

Паспорт могут попросить чаще

Один из самых заметных блоков изменений касается алкоголя и другой продукции с возрастными ограничениями. На кассе могут чаще просить документ, подтверждающий возраст, даже если покупатель выглядит старше 18 лет.

Формально это не новая обязанность: продавец и раньше имел право запросить документ при сомнениях в возрасте покупателя. Перечень документов, позволяющих установить возраст при продаже алкоголя, утвержден приказом Минпромторга, на который ссылается Роспотребнадзор.

Но теперь в ряде сетей решение все чаще принимает не сам кассир, а кассовая система. Пока сотрудник не отметит проверку возраста, товар может не пройти в чек.

«Для магазина продажа алкоголя несовершеннолетнему — это не репутационный риск, а прямое нарушение закона. Поэтому сети стараются убрать человеческий фактор из процесса проверки», — пояснил эксперт по розничной торговле Андрей Горелов.

Покупателям стоит учитывать это заранее. Если в корзине есть алкоголь, энергетики или другая продукция с ограничениями, документ лучше держать под рукой.

Как изменятся скидки и бонусные карты

Второе изменение касается программ лояльности. Многие сети окончательно переводят скидки в цифровой формат: через мобильное приложение, номер телефона, QR-код или электронную карту.

Пластиковые карты и бумажные купоны будут использоваться все реже. А на кассах самообслуживания покупателю все чаще придется сначала отсканировать карту лояльности, а уже потом переходить к оплате.

Это нужно, чтобы избежать споров после закрытия чека. Если покупатель забыл приложить карту, вернуть скидку задним числом становится сложнее или невозможно.

Поэтому перед оплатой лучше сразу проверить: применились ли акции, списались ли бонусы и совпадает ли итоговая сумма с ожидаемой.

Почему кассы самообслуживания станут строже

Кассы самообслуживания удобны, но для магазинов они связаны с рисками. Часть ошибок происходит случайно: покупатель не туда положил товар, дважды отсканировал упаковку или, наоборот, не пробил один продукт. Но есть и намеренные нарушения, когда дорогой товар пытаются провести как дешевый.

Поэтому алгоритмы контроля становятся жестче. Система может чаще проверять вес товара, блокировать операцию при расхождении и вызывать сотрудника для выборочной проверки корзины.

Это особенно заметно при покупке овощей, фруктов, выпечки на развес, товаров без штрихкода и нескольких похожих позиций.

«Если терминал заблокировался, лучше не пытаться отменять операцию несколько раз подряд. Быстрее дождаться сотрудника и сверить корзину», — советует консультант по клиентскому сервису Марина Елисеева.

Для честного покупателя это не штраф, а задержка на несколько минут. Но в часы пик такие проверки могут увеличить очереди у зон самообслуживания.

Что будет с оплатой наличными

Еще одно изменение — разделение касс по типу оплаты. В некоторых магазинах становится больше терминалов только для безналичного расчета, а операции с крупными наличными купюрами переводят на ограниченное число обычных касс.

Для сетей это способ ускорить поток покупателей и снизить расходы на инкассацию. Для покупателей — повод заранее смотреть указатели над кассами.

Если человек подходит к кассе самообслуживания с наличными, терминал может просто не принять оплату. Тогда придется переходить в другую очередь и пробивать товары заново или звать сотрудника.

Особенно внимательно стоит быть пожилым покупателям и тем, кто привык расплачиваться наличными. В некоторых магазинах безналичные зоны будут расширяться быстрее, чем привычные кассы с кассиром.

Как избежать проблем на кассе

Перед походом в магазин стоит проверить приложение сети: активна ли карта лояльности, правильно ли указан номер телефона, доступны ли персональные скидки и купоны.

На кассе самообслуживания лучше сначала сканировать бонусную карту, затем товары, а уже потом оплачивать. После оплаты изменить чек обычно сложнее.

Если покупаете алкоголь или товары с возрастным ограничением, возьмите документ. Даже если раньше его не просили, новая система может потребовать подтверждение.

При покупке весовых товаров важно выбирать правильное наименование на экране. Ошибка в сорте яблок, конфет или выпечки может вызвать блокировку терминала.

Почему сети усиливают контроль

Розница давно сталкивается с потерями на кассах: ошибками сканирования, хищениями, неправильным пробитием весовых товаров и злоупотреблениями с бонусами. Чем больше магазины переходят на самообслуживание, тем выше роль цифрового контроля.

Одновременно покупатели стали чаще спорить из-за скидок. Цена на полке, цена в приложении и итоговая сумма в чеке иногда отличаются, особенно если акция действует только при наличии карты или при покупке определенного количества товаров.

Новые правила должны сократить такие ситуации. Но на переходном этапе они могут вызвать раздражение: человеку придется привыкать к тому, что скидка не применяется автоматически, а касса чаще останавливает операцию.

Что важно знать о правах покупателя

Покупатель имеет право знать цену товара до оплаты и получить чек после покупки. Если цена на полке и в чеке отличаются, спор нужно решать с администрацией магазина.

Если касса самообслуживания заблокировалась, сотрудник магазина должен помочь завершить покупку или отменить операцию. Покупатель не обязан сам разбираться с технической ошибкой терминала.

При продаже алкоголя магазин вправе отказать в покупке, если возраст не подтвержден документом. В такой ситуации спорить с кассиром бесполезно: сотрудник действует по правилам сети и требованиям закона.

Как новые правила повлияют на покупателей

Для большинства людей изменения не станут серьезной проблемой. Но привычный сценарий «быстро взял товар и сразу оплатил» может стать менее быстрым, если в корзине есть алкоголь, весовые продукты, товары по акции или покупки через кассу самообслуживания.

Главный совет — проверять скидки до оплаты, держать под рукой документ при покупке товаров 18+, внимательно выбирать позиции на самокассе и заранее понимать, принимают ли на выбранной кассе наличные.

Тема стала резонансной потому, что супермаркеты — часть повседневной жизни. Даже небольшие изменения у кассы быстро замечают тысячи людей. Августовские правила не отменяют привычные покупки, но делают их более формальными: меньше решений «на глаз», больше цифровых проверок и автоматических блокировок.

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