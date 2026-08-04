Когда Ахметзяновы решили строить дом под Казанью, им казалось, что главное уже сделано. Участок куплен, проект выбран, подрядчик найден. Дальше оставалось следить за сроками, приезжать на стройку по выходным и ждать день, когда можно будет получить ключи.

Первые вопросы появились уже после заливки фундамента. Почему грунт под домом готовили именно так? Нужно ли было проверять бетон? Кто должен был проследить за отводом воды? Ответы в семье начали искать тогда, когда часть работ уже скрылась под следующими слоями и проверить их стало намного сложнее.

На стройке многое происходит именно так. Пока заказчик выбирает цвет фасада и расположение кухни, на участке принимаются решения, от которых зависит, появятся ли в доме трещины, будет ли промерзать фундамент, начнет ли скапливаться вода у стен и придется ли переделывать инженерные системы после заселения.

Проблема часто заключается в том, что человек впервые сталкивается со строительством и просто не знает, что должно происходить на каждом этапе. Какие работы идут до фундамента, когда нужно закрыть теплый контур, что проверяют перед отделкой и в какой момент пора задавать подрядчику неудобные вопросы.

Редакция ProKazan поговорила с представителями компании «Инхоум» в Казани и узнала, как проходит строительство дома под ключ, чего ждать заказчику на каждом этапе и какие детали нельзя оставлять без внимания.

Красивый участок еще ничего не говорит о том, можно ли на нем строить

Первый этап начинается задолго до появления техники. Нужно понять, что скрывается под землей, куда будет уходить вода после дождя, насколько удобно подвести коммуникации и сможет ли тяжелая техника свободно заехать на площадку.

В практике «Инхоум» встречаются участки, которые при обычном осмотре выглядят ровными и готовыми к строительству. Земля сухая, рядом проходит дорога, по соседству уже стоят дома. Но после начала работ под верхним слоем обнаруживаются насыпной грунт, старый бетон, камни или болотистые участки. Ставить фундамент на такую основу нельзя. Проблемный грунт приходится извлекать и заменять песчаным, поэтому меняются и сроки, и смета.

На этом же этапе оценивают уклоны, геологию, расстояние до участка и возможность подключения электричества, газа и воды. Иногда коммуникации формально находятся рядом, но подключить их быстро или без дополнительных затрат не получается.

Параллельно семья определяется с площадью и форматом дома. Именно здесь часто рождается первая дорогостоящая ошибка. Люди, которые строят впервые, выбирают слишком большую площадь, сложную архитектуру или огромные окна, увиденные в проектах для южного климата. Позже выясняется, что такие решения сложнее отапливать, обслуживать и воплощать в условиях Татарстана.

Заказчику стоит еще до проектирования спросить себя, сколько пространства семье действительно нужно и какую сумму она готова потратить не только на стройку, но и на дальнейшее содержание дома. Первоначальная смета почти всегда меняется. На нее влияют рост цен, погода, доставка и работы, которые невозможно увидеть до начала строительства. Поэтому бюджет без резерва быстро перестает быть реалистичным.

Все, что потом скроется под домом, нужно проверить заранее

До заливки фундамента подрядчик организует строительную площадку. Рабочим нужны электричество, вода и бытовые условия. На участке устанавливают временный туалет, подключают видеонаблюдение, а при отсутствии центрального водоснабжения могут сразу пробурить скважину, которая останется владельцам после завершения строительства.

Затем проект переносят на местность. Специалисты определяют точное положение дома, высотные отметки, будущие уклоны и направление отвода дождевой воды. Снимается верхний слой почвы, подготавливается основание, прокладываются коммуникации.

В «Инхоум» такие этапы сопровождают фото и видео. Это особенно важно для работ, которые через несколько дней окажутся под грунтом, бетоном или следующими конструкциями. Например, после прокладки труб траншеи засыпают. Позже заказчик уже не сможет увидеть, где именно проходят коммуникации и как они были уложены.

Сам фундамент тоже нельзя оценивать только по ровной поверхности бетона. Проверяется плотность основания, гидроизоляция, геометрия, диагонали и высотные отметки. При необходимости составляются акты скрытых работ. Качество и марку бетона можно проверить ультразвуковым способом без повреждения конструкции.

Заказчику полезно заранее узнать, кто отвечает за технический контроль, какие документы выдаются на материалы и будет ли предоставляться отчет по скрытым работам. Паспорта на бетон, арматуру, кирпич и раствор нужны не ради папки с бумагами. Они помогают понимать, из чего на самом деле построен дом.

Коробка уже стоит, но расслабляться еще рано

После появления стен дом начинает выглядеть почти готовым. На этом этапе заказчики нередко решают сделать паузу до следующего сезона. Но перед зимой важно закрыть теплый контур, установить кровлю и окна. Если постоянные окна еще не изготовлены, можно поставить временные. Открытая коробка промерзает, а вместе с ней страдают фундамент и другие конструкции.

Погода особенно сильно влияет на кирпичную кладку, бетонные работы и отделку фасада. Во время проливного дождя часть процессов приходится останавливать. Мокрые фасадные работы нежелательно проводить уже при температуре ниже плюс пяти градусов. Чтобы продолжать их зимой, вокруг здания нужно сооружать закрытый контур и постоянно его обогревать. Такой сценарий заметно увеличивает расходы.

В практике «Инхоум» встречаются ситуации, когда сроки сдвигаются не из-за медленной работы бригады, а из-за последовательности решений. Заказчик поздно утверждает окна, меняет материалы или переносит отдельные элементы проекта. В результате коробка подходит к зиме без завершенного контура, а подрядчику приходится искать временные решения.

Частые изменения проекта вообще становятся одной из главных причин переделок. Перенос одной перегородки может затронуть электрику, водопровод, канализацию и отопление. Изменение размеров окна влияет на кладку и фасад. То, что на плане выглядит как небольшая поправка, на стройке запускает цепочку новых работ.

Поэтому планировку, окна и основные инженерные решения лучше утверждать до начала строительства. Каждое изменение нужно сразу оценивать не только визуально, но и по стоимости, срокам и влиянию на соседние системы.

Дом готов только тогда, когда его системы прошли настоящую проверку

После закрытия контура начинается один из самых сложных этапов. Внутри прокладывают электричество, воду, канализацию и отопление, собирают котельную. Здесь особенно важны точные расчеты, потому что все системы должны работать вместе.

В «Инхоум» отмечают, что именно инженерный этап часто занимает больше времени, чем ожидает заказчик. Для котельной приходится выбирать оборудование и сравнивать несколько конфигураций. Нужно рассчитать давление, мощность и расположение узлов. Ошибка может проявиться уже после заселения, когда в доме будет недостаточно тепла, начнет падать давление или появятся протечки.

Торопиться с внутренней отделкой тоже опасно. Штукатурка и стяжка должны сохнуть в тепле и при стабильном режиме. Если постоянно проветривать помещения или оставить дом зимой без отопления, на поверхностях могут появиться трещины.

Перед приемкой заказчику стоит пройти дом вместе с подрядчиком и сверить результат с проектом и договором. Проверить количество и тип окон, направление открывания, размеры стен, высоты, расположение коммуникаций и работу каждой системы. Отопление желательно запустить хотя бы на несколько суток, чтобы увидеть, не падает ли давление и не протекают ли радиаторы. Воду нужно открыть во всех точках, а электричество проверить в каждой розетке.

За домом важно продолжать следить и после передачи ключей. В отличие от квартиры, здесь нет управляющей компании, которая отвечает за отопление, водоотведение и состояние общих систем. Владелец сам контролирует влажность, температуру и обслуживание оборудования.

Отдельного внимания требует вода вокруг здания. Отмостка, водостоки и ливневая система защищают фундамент и не позволяют осадкам скапливаться у стен. В практике строительства именно такие детали часто откладывают на потом, хотя последствия появляются уже после первого сильного дождя.

Заказчик может не разбираться во всех технологиях, но это не значит, что ему остается только верить на слово. Можно привлечь независимый технический надзор, запрашивать фотоотчеты, сертификаты и пояснения по каждому непонятному узлу. Чем прозрачнее проходит стройка, тем меньше сюрпризов остается к моменту переезда.

Чтобы пройти все этапы строительства без неожиданных переделок и понимать, за что вы платите, можно обратиться в компанию «Инхоум». Специалисты помогут оценить участок, подготовить проект и организовать строительство дома под ключ.

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