МРОТ в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей

Для миллионов работников минимальная зарплата — не абстрактная цифра в законе, а нижняя граница дохода, от которой зависят выплаты, больничные и пособия. Поэтому прогноз о росте МРОТ с 1 января 2027 года сразу вызвал интерес: речь может идти о сумме выше 32 тысяч рублей.

По расчетам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может оказаться в диапазоне от 31 000 до 32 150 рублей. Окончательное значение власти должны закрепить ближе к концу 2026 года.

Каким может стать МРОТ с 1 января 2027 года

Сейчас речь идет именно о прогнозе, а не об утвержденной сумме. Александр Сафонов оценил будущий размер МРОТ на основе динамики предыдущих лет и роста зарплат в экономике.

«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — сказал профессор Финансового университета Александр Сафонов, его слова приводит РИА Новости.

Если прогноз оправдается, прибавка к уровню 2026 года составит примерно от 3,9 до 5,05 тысячи рублей. Это заметное изменение для тех, кто получает зарплату на уровне минимальной оплаты труда или близко к ней.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен в размере 27 093 рубля. Это подтверждает опубликованный федеральный закон на сайте Кремля.

Почему МРОТ растет вслед за зарплатами

Минимальный размер оплаты труда не устанавливается произвольно. Его размер связан с медианной заработной платой и общей ситуацией на рынке труда.

С 2025 года действует норма, по которой соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не ниже 48%. Об этом указывает КонсультантПлюс в разъяснении по изменениям законодательства.

Проще говоря, если официальные зарплаты в стране растут, минимальная оплата труда тоже должна подтягиваться. Особенно важна динамика в крупных секторах занятости — промышленности, торговле, услугах и бюджетной сфере.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом МРОТ увеличится на 20,7%, то есть выше инфляции», — отмечал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит Минтруд России.

Кого затронет повышение МРОТ

Рост МРОТ важен прежде всего для работников, чья зарплата находится на минимальном уровне. Работодатель не может платить сотруднику за полностью отработанный месяц меньше федерального МРОТ, если человек выполнил норму рабочего времени и трудовые обязанности.

Повышение также влияет на расчеты больничных, декретных выплат, отпускных в отдельных ситуациях и некоторых социальных гарантий. Чем выше минимальная оплата труда, тем выше нижняя планка для ряда выплат.

При этом не все автоматически получат прибавку на одинаковую сумму. Если зарплата человека уже выше будущего МРОТ, прямого повышения только из-за изменения закона может не быть.

Но для низкооплачиваемых категорий работников новый МРОТ становится важной защитной линией: зарплату придется довести минимум до установленного федерального уровня.

Что будет с региональными зарплатами

Федеральный МРОТ действует по всей стране, но в регионах могут быть свои соглашения о минимальной заработной плате. В некоторых субъектах региональный минимум выше федерального из-за районных коэффициентов, северных надбавок или трехсторонних соглашений между властями, работодателями и профсоюзами.

Это значит, что после повышения федерального МРОТ часть регионов может пересмотреть и собственные минимальные планки. Особенно это важно для территорий с высокой стоимостью жизни.

Работникам стоит смотреть не только на федеральную цифру, но и на региональные правила. В отдельных случаях итоговый минимум с учетом коэффициентов и надбавок может быть заметно выше общей суммы по стране.

Почему окончательная сумма пока не утверждена

Размер МРОТ на 2027 год должны закрепить отдельным федеральным законом. Обычно такие решения принимаются после расчетов по зарплатной статистике, бюджетным параметрам и прогнозам социально-экономического развития.

Поэтому цифра 31 000–32 150 рублей сейчас остается экспертной оценкой. Она показывает вероятный коридор, но не заменяет официального решения правительства и парламента.

На размер будущего МРОТ могут повлиять медианная зарплата, инфляция, состояние федерального бюджета, темпы роста экономики и поручения по повышению доходов населения.

Почему новость важна для работодателей

Для бизнеса рост МРОТ означает необходимость заранее пересматривать фонд оплаты труда. Особенно это касается компаний, где много сотрудников получают зарплату около минимального уровня.

Работодателям придется проверить оклады, доплаты, надбавки и трудовые договоры. Если итоговая зарплата за полностью отработанный месяц окажется ниже нового МРОТ, ее нужно будет повысить.

Также повышение влияет на кадровые расходы в малом бизнесе, рознице, общепите, клининге, охране, сельском хозяйстве и других отраслях с большим числом низкооплачиваемых позиций.

Как МРОТ влияет на пособия и больничные

МРОТ используется не только в трудовых отношениях. Он важен при расчете минимальных размеров больничных, пособий по беременности и родам, а также некоторых выплат, если у человека небольшой стаж или низкий заработок.

Поэтому рост минимальной оплаты труда может почувствовать не только тот, кто получает «минималку» на работе. Изменение затрагивает и часть социальных расчетов, где МРОТ используется как базовый ориентир.

Однако конкретная сумма выплаты зависит от стажа, заработка, страховых взносов, региона и других условий. Поэтому повышение МРОТ не означает одинакового роста всех пособий для всех граждан.

Что важно помнить работникам

Если МРОТ с 2027 года действительно превысит 32 тысячи рублей, работники с низкой зарплатой смогут проверить, соответствует ли их доход новой минимальной планке.

Важно учитывать, что в МРОТ сравнивают зарплату за полностью отработанный месяц. Если человек работает на полставки или по неполному графику, сумма может быть пропорционально ниже.

Также следует отличать оклад от зарплаты. Оклад может быть меньше МРОТ, если вместе с компенсационными и стимулирующими выплатами итоговая сумма за месяц не ниже установленного минимума. Но с районными коэффициентами и северными надбавками есть отдельные правила, которые нужно оценивать по конкретной ситуации.

Как рост МРОТ скажется на россиянах

Прогноз о минимальной оплате труда выше 32 тысяч рублей показывает общий тренд: нижняя граница официальных зарплат продолжает расти. Для одних это шанс на прямое повышение дохода, для других — сигнал, что работодатели будут пересматривать зарплатные сетки и расходы.

Тема стала резонансной потому, что МРОТ связан не только с зарплатой. От него зависят больничные, отдельные пособия, расчеты работодателей и региональные выплаты. Поэтому окончательная цифра на 2027 год будет важна и для работников, и для бизнеса, и для бюджетной системы.

Пока точная сумма не утверждена, главным ориентиром остается прогнозный коридор 31 000–32 150 рублей. Окончательное решение ожидается ближе к концу 2026 года, а новый размер должен начать действовать с 1 января 2027 года.

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