В Казани и Иннополисе сняли фильм об искусственном интеллекте

В онлайн-кинотеатре выложили документальный сериал «Искусственный интеллект будущего». Съёмочная группа работала более чем в десяти городах России, в том числе в Казани и Иннополисе. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Минцифры Татарстана.

Героями фильма стали свыше ста отечественных учёных, врачей, исследователей и новаторов. Они объясняют, как ИИ из фантастики превращается в повседневный рабочий инструмент. Сюжет охватывает путь от беспилотного «Бурана» до умных алгоритмов в медицине, образовании и экологии.

Зрители увидят, как нейросети помогают спасать амурских тигров, управлять фермами и доставлять лекарства дронами. Отдельная серия посвящена цифровой безопасности: эксперты рассказывают, почему с развитием ИИ мошенники стали изощрённее и как с ними борются.