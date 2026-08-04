Технологии

В Казани и Иннополисе сняли фильм об искусственном интеллекте

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В онлайн-кинотеатре вышел документальный сериал...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В онлайн-кинотеатре выложили документальный сериал «Искусственный интеллект будущего». Съёмочная группа работала более чем в десяти городах России, в том числе в Казани и Иннополисе. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Минцифры Татарстана.

Героями фильма стали свыше ста отечественных учёных, врачей, исследователей и новаторов. Они объясняют, как ИИ из фантастики превращается в повседневный рабочий инструмент. Сюжет охватывает путь от беспилотного «Бурана» до умных алгоритмов в медицине, образовании и экологии.

Зрители увидят, как нейросети помогают спасать амурских тигров, управлять фермами и доставлять лекарства дронами. Отдельная серия посвящена цифровой безопасности: эксперты рассказывают, почему с развитием ИИ мошенники стали изощрённее и как с ними борются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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