Глава Hugging Face: Китай опережает США в разработке ИИ

Глава Hugging Face Клеман Деланг заявил, что Китай уже опережает США в создании моделей искусственного интеллекта. При этом, по его словам, в самых передовых направлениях китайские разработчики могут сравняться с американцами к концу текущего года или в начале следующего. Информацию распространил сайт «ПГН | ПроГород Новости».

Hugging Face — крупнейшая онлайн-библиотека ИИ с тысячами открытых моделей. Секрет успеха китайских компаний, считает Деланг, в открытости исследовательских разработок и активном обмене идеями. Американские специалисты, напротив, работают изолированно и не делятся результатами.

Также Деланг прокомментировал недавний взлом платформы ИИ-агентами OpenAI. Он назвал произошедшее технической ошибкой, а не уязвимостью. Для устранения последствий атаки его команда применила китайскую открытую модель.