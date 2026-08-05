Технологии

Казанский ГАУ испытывает автономную платформу для ягодных плантаций

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани проходят испытания автономной наземной платформы для ягодных плантаций. Разработкой занимаются Казанский государственный аграрный университет и компания «Инноста». Устройство самостоятельно перемещается по междурядьям и может использоваться для сбора урожая, транспортировки и обработки почвы.

Платформа представляет собой электрическую гусеничную тележку с дифференциальным приводом. Управление возможно как с пульта, так и в полностью автономном режиме: робот получает цель, сам выбирает маршрут и выполняет работу без участия оператора. На начальном этапе устройство будет транспортировать урожай на склад — сборщики наполняют тару, платформа приезжает по расписанию, оператор подтверждает отправку через смартфон.

По словам представителей университета, в следующем производственном сезоне с помощью таких дронов планируется обслуживать 20 гектаров насаждений. Конструкция задумана как база для навесного и прицепного оборудования — в перспективе на неё установят ягодоуборочный комбайн. Подробности сообщили в пресс-службе Казанского ГАУ агентству РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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