Жилые комплексы: Новости

Новостройки в Челнах дорожают быстрее, чем в Казани

Служба новостей Автор статьи
Набережные Челны показали рекордный рост цен на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Набережные Челны стали одним из лидеров роста цен на новостройки среди крупных городов России. По данным портала «Мир квартир», в июле средняя квартира в Автограде подорожала на 9,7% — до 9,5 млн рублей.

Квадратный метр прибавил 5,4% и теперь стоит 168,3 тыс. рублей. В Казани динамика скромнее: метр вырос на 1,7% (до 254,8 тыс. рублей), а квартира — на 0,4% (до 12,8 млн рублей). При этом по абсолютному уровню цен столица Татарстана занимает четвёртое место в России, уступая только Москве, Сочи и Санкт-Петербургу.

В целом по стране квадратный метр на первичном рынке подорожал на 2,8% — до 164,6 тыс. рублей. Средняя квартира выросла на 2%, до 8,5 млн рублей. Исследование охватило 70 крупнейших городов: рост зафиксирован в 60 из них, снижение — в 10.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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