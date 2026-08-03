Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших
Православным верующим разъяснили, допускается ли размещение фотографии усопшего на могильном камне или кресте. В Русской православной церкви отметили, что такая практика сама по себе не нарушает церковные традиции, если снимок служит только напоминанием о человеке, сообщает ИА «Кулик».
Священнослужители подчеркнули, что изображение умершего не должно становиться предметом особого почитания. Главным символом на православном захоронении остается крест, а портрет может восприниматься лишь как знак памяти и уважения к усопшему.
В ранней христианской традиции фотографии на крестах не использовались. Такой обычай получил широкое распространение значительно позже, особенно в советский период, когда на кладбищах чаще стали появляться памятники с портретами умерших.
До революции подобное оформление не было характерным для православных захоронений. Сейчас многие семьи снова выбирают традиционные кресты, подчеркивая духовный смысл христианского погребения.
В РПЦ уточняют, что размещение фотографии рядом с крестом или на могильном камне не противоречит православной традиции. При этом крест по-прежнему считается главным знаком христианской веры на месте погребения.
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