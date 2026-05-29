от идеи до комфортной жизни
Подборка компаний и сервисов для ремонта, отделки и обустройства квартиры
— это всегда больше, чем смена обоев или новая кухня. Это попытка сделать пространство удобнее, тише, светлее и ближе к своему образу жизни.
Проект «Ремонт в квартире» собрал компании, которые помогают пройти этот путь без хаоса и бесконечных переделок: ремонтные бригады, дизайнеров, мебельные студии, поставщиков материалов и сервисы для дома.
Здесь — решения для тех, кто хочет обновить квартиру и сохранить нервы в процессе.
В ILFIDI создают дизайн-проект от первой идеи до полной реализации «под ключ», помогая заказчикам получить готовый интерьер без бесконечных поисков подрядчиков и решения организационных вопросов.

Здесь создают не просто красивые визуализации, а детально проработанный проект с планировочными решениями, чертежами, ведомостью материалов и мебели, а также полным расчётом бюджета. Клиент заранее понимает, каким будет будущий интерьер и сколько будет стоить его реализация.

Преимущества ILFIDI:
— над каждым проектом с дизайнером работают архитектор, проектировщик и комплектатор интерьеров
— полный цикл работ от проекта до готового ремонта
— детальная смета и полный бюджет ещё до начала работ
— комплектация материалами, мебелью, техникой, светом и декором
— фотоотчёты, камеры 24/7 и контроль всех расходов через приложение
— авторский надзор дизайнера на протяжении всего проекта
— мастера с опытом работы более 10 лет
— гарантия по договору и поэтапная оплата по факту работ

Для новых клиентов действует бесплатная консультация по дизайну интерьера и ремонту, а по промокоду PROKAZAN можно получить профессиональную приёмку квартиры от застройщика с проверкой всех возможных дефектов и подготовкой документов для их устранения.
«Народные Балконы» — команда по остеклению и отделке балконов и лоджий, домов, коттеджей, дач, веранд и беседок любой сложности в Казани и пригороде.

В перечень работ входят утепление, обшивка, вывод электричества, установка крыш, французских окон, встроенной мебели и комплексная отделка «под ключ».

Преимущества «Народные Балконы»:
— работают с 2010 года
— все мастера в штате компании
— холодное и тёплое остекление любой сложности
— комплексная отделка и утепление «под ключ»
— бесплатный демонтаж старых конструкций
— работа по договору с фиксированной стоимостью
— гарантия до 5 лет
— сертифицированные материалы и комплектующие
— чистый монтаж с уборкой после работ

«Народные Балконы» — для тех, кто хочет превратить балкон в красивое, тёплое и функциональное пространство без лишних хлопот и переплат.

Акции:
— При оформлении комплекса «под ключ» большой встроенный шкаф в подарок
— При оформлении комплекса «только остекление» — москитные сетки + демонтаж старого остекления бесплатно
— При оформлении заказа на отделку балкона встроенная тумба или обработка дерева антисептиком в подарок
«Жан Пол Дверье» — магазин дверей и напольных покрытий в Казани, где можно подобрать всё необходимое для стильного и комфортного интерьера в одном месте.

Во время ремонта важно найти решения, которые будут радовать не только внешним видом, но и качеством на долгие годы. В ассортименте представлены межкомнатные двери из массива, МДФ и стекла, входные стальные двери, а также ламинат, кварцвинил, керамогранит и керамическая плитка. Покупателям помогают подобрать материалы под интерьер и бюджет, чтобы ремонт проходил проще и без лишних сложностей.

Преимущества «Жан Пол Дверье»:
— большой выбор дверей и напольных покрытий
— помощь в подборе материалов для ремонта
— качественная установка и надёжные решения на долгие годы
— возможность посмотреть товары в шоуруме в Казани
— доставка по Казани
— фурнитура в подарок при покупке дверей до конца октября
— скидка за отзыв в социальных сетях компании

«Жан Пол Дверье» — место, где ремонт становится понятнее, а выбор дверей и покрытий превращается в приятную часть создания интерьера мечты.

Акции «Жан Пол Дверье»:
Фурнитура в подарок при покупке дверей до конца октября
Скидка за отзыв в социальных сетях @jan_pol_dverie
Уже 17 лет салон «Фаворит Керамики» помогает создавать интерьеры, в которые хочется возвращаться. Здесь собраны керамогранит, керамическая плитка, клинкер и мозаика премиум-класса от ведущих производителей Испании, Италии, Португалии, Китая и России.

В ассортименте — более 1000 коллекций и решения для любого стиля: от компактных форматов 5×25 и 10×10 до эффектного крупного керамогранита 120×280, 100×300 и 160×320 см. Это позволяет реализовать как уютный минимализм, так и сложные дизайнерские проекты без компромиссов.

Преимущества «Фаворит Керамики»:
— европейская плитка и керамогранит премиум-класса
— собственная база проверенных мастеров — посоветуют специалиста, который установит плитку под ключ
— широкий выбор коллекций под любой интерьер и бюджет
— бесплатный профессиональный 3D-дизайн для покупателей
— постоянное обновление ассортимента и мировые тренды
— акции, скидки и индивидуальный подход

По промокоду ProkazanRemont действует скидка от 10%.

«Фаворит Керамики» — место, где ремонт превращается не в поиск компромиссов, а в создание интерьера мечты.
«Балкон Дизайн» уже 23 года помогает превращать балконы, лоджии и другие пространства в функциональную часть дома.

Компания занимается остеклением балконов, частных домов, входных групп, террас, беседок и дачных домиков, а также выполняет внутреннюю и внешнюю обшивку и утепление любой сложности. Собственное производство позволяет контролировать качество изделий и выполнять заказы в короткие сроки.

Преимущества «Балкон Дизайн»:
— 23 года опыта на рынке
— собственное производство
— остекление и утепление объектов любой сложности
— короткие сроки изготовления и монтажа
— заводские цены без лишних наценок
— работа по официальному договору
— гарантия до 5 лет

«Балкон Дизайн» — для тех, кто хочет сделать квартиру уютнее, добавить полезное пространство и быть уверенным в качестве выполненных работ.

Акции и специальные предложения:
— Мультифункциональный стеклопакет и москитная сетка в подарок
— Скидка на работы для пенсионеров
ДЕКОСТРОЙ — компания, которая более 15 лет выполняет сложные и ответственные ремонты премиум-класса в Казани.

Команда берет на себя весь процесс — от проектирования до полной реализации интерьера. Клиенту не нужно погружаться в детали: в итоге он получает полностью готовый интерьер без стресса и организационных сложностей.

Компания работает с квартирами, домами и офисами, реализуя проекты любой сложности и контролируя каждый этап работ.

Преимущества ДЕКОСТРОЙ:
— ремонт под ключ с официальной гарантией 5 лет
— проектирование интерьера и реализация дизайн-проекта
— фиксированная смета и прозрачный договор
— мастера узкого профиля на каждом этапе
— личный контроль руководителя проекта
— помощь в приемке недвижимости и консультации

Акция: для читателей редакции действует скидка 5% на сумму работ.
«Максидом» → гайд по весеннему апгрейду квартиры

Шкаф — разгрузить
— Органайзеры для мелочей (футболки, бельё, аксессуары)
— Вакуумные пакеты для пуховиков и пледов (теперь занимает места в 3 раза меньше)

Текстиль — обновить
— Лёгкие шторы вместо плотных — сразу больше света
— Хлопковое постельное — спать не душно
— Новые наволочки и тонкий плед — и интерьер уже другой

Климат — настроить
— Вентилятор для ночной духоты
— Рулонные шторы от солнца (разница — сразу)
— Москитные сетки — чтобы спать с открытыми окнами без комаров
— Увлажнитель, если есть кондиционер — дышится легче

Вывод: иногда достаточно 5−6 простых шагов, чтобы дом перестал казаться тесным и начал радовать. А кошелёк — не пострадал
«ПО ПластиК» уже более 25 лет производит пластиковые окна и остаётся одним из крупнейших производителей в Набережных Челнах.

Компания является лидером по обработке профиля SALAMANDER в России и имеет диплом № 1 от Salamander Industrie-Produkte GmbH. Собственное производство, две современные линии и выпуск более 500 изделий в день позволяют контролировать качество на каждом этапе и выполнять заказы без долгого ожидания.

Преимущества «ПО Пластик»:
— крупнейший производитель пластиковых окон с 2000 года
— лидер по обработке профиля SALAMANDER в России
— собственное производство: до 1000 стеклопакетов и 500+ изделий в день, 2 производственные линии
— бесплатный замер и установка
— рассрочка 0% и гарантия 5 лет

«ПО ПластиК" — выбор для тех, кто хочет сделать ремонт один раз и надолго, сохранив в доме тепло, тишину и уверенность в качестве.

Акции и специальные предложения: «ПО ПластиК» предлагает скидки для пенсионеров, людей с инвалидностью и участников ВОВ.
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