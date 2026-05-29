В ILFIDI создают дизайн-проект от первой идеи до полной реализации «под ключ», помогая заказчикам получить готовый интерьер без бесконечных поисков подрядчиков и решения организационных вопросов.
Здесь создают не просто красивые визуализации, а детально проработанный проект с планировочными решениями, чертежами, ведомостью материалов и мебели, а также полным расчётом бюджета. Клиент заранее понимает, каким будет будущий интерьер и сколько будет стоить его реализация.
Преимущества ILFIDI:
— над каждым проектом с дизайнером работают архитектор, проектировщик и комплектатор интерьеров
— полный цикл работ от проекта до готового ремонта
— детальная смета и полный бюджет ещё до начала работ
— комплектация материалами, мебелью, техникой, светом и декором
— фотоотчёты, камеры 24/7 и контроль всех расходов через приложение
— авторский надзор дизайнера на протяжении всего проекта
— мастера с опытом работы более 10 лет
— гарантия по договору и поэтапная оплата по факту работ
Для новых клиентов действует бесплатная консультация по дизайну интерьера и ремонту, а по промокоду PROKAZAN можно получить профессиональную приёмку квартиры от застройщика с проверкой всех возможных дефектов и подготовкой документов для их устранения.