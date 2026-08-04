Новости Казани

На празднование Дня Республики и города Казани выделят 45,4 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани на празднование Дня Республики и Дня г...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города Казани обойдется бюджету в 45,4 миллиона рублей: соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок. Главная концертная программа развернется у центра семьи «Казан» и продлится не менее трех часов. На сцену выйдут местные вокалисты, танцевальные коллективы и приглашенная звезда российской эстрады. Имя хедлайнера держат в секрете, но для него уже заказали перелет из Москвы в Казань и проживание в пятизвездочном отеле в центре города — два люкса и десять стандартных номеров для команды. Отдельная часовая программа пройдет в Казанской ратуше: там выступят оркестр, хоровой и танцевальный коллективы, а также известный артист театра или телевидения республики. Завершится праздник четырехминутным салютом над акваторией Казанки, который запустят с шести точек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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