Технологии

Роутер надо ставить на возвышение, а не на пол: советы SlashGear

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Редактор портала SlashGear Сеад Фадилпасич объяснил, почему Wi-Fi-роутер не стоит оставлять на полу. По его словам, маршрутизатор нужно размещать на возвышении или под потолком, иначе качество соединения ухудшится.

Фадилпасич отметил, что у подавляющего числа роутеров антенны передают сигнал горизонтально — «а не вверх и прямо от кончика». Из-за этого на полу значительная часть сигнала уходит вниз, а стены и мебель дополнительно мешают его распространению.

В статье названы и более неудачные места: рядом с холодильником, микроволновой печью и другой техникой, создающей помехи, а также в закрытых пространствах вроде комода, шкафа или антресоли. Автор рекомендует ставить роутер как можно выше — желательно под потолок.

В конце мая авторы издания BGR предостерегли пользователей от другой ошибки: стационарный компьютер тоже не стоит держать на полу. Из-за слабой вентиляции системный блок в таком случае может сильно нагреваться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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