Casio анонсировала F-B100W: ретро-часы с шагомером и Bluetooth

Компания Casio анонсировала в Японии модель F-B100W, которая внешне повторяет цифровые часы 1980-х, но получила шагомер и поддержку Bluetooth. Корпус доступен в трёх цветовых вариантах.

Часы весят 26 граммов, их толщина — 8,8 мм. Ремешок сделан из перфорированного биопластика. Шагомер показывает дневную активность, график и прогресс к цели, а при долгом нахождении без движения часы издают звуковой сигнал. Секундомер позволяет сохранять до 200 отрезков времени.

Через Bluetooth часы подключаются к приложению Casio Watches: оно синхронизирует точное время, хранит историю шагов, помогает настраивать будильники и второй часовой пояс. Также есть функция поиска смартфона.

Батарейки хватает на два года работы. В Японии модель оценили примерно в 56 долларов. Об этом сообщает портал Ferra.