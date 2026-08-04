Технологии

Casio анонсировала F-B100W: ретро-часы с шагомером и Bluetooth

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Casio анонсировала в Японии модель F-B100W, которая внешне повторяет цифровые часы 1980-х, но получила шагомер и поддержку Bluetooth. Корпус доступен в трёх цветовых вариантах.

Часы весят 26 граммов, их толщина — 8,8 мм. Ремешок сделан из перфорированного биопластика. Шагомер показывает дневную активность, график и прогресс к цели, а при долгом нахождении без движения часы издают звуковой сигнал. Секундомер позволяет сохранять до 200 отрезков времени.

Через Bluetooth часы подключаются к приложению Casio Watches: оно синхронизирует точное время, хранит историю шагов, помогает настраивать будильники и второй часовой пояс. Также есть функция поиска смартфона.

Батарейки хватает на два года работы. В Японии модель оценили примерно в 56 долларов. Об этом сообщает портал Ferra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Интересное в Казани

11 часов назад

«Выбрали проект, нашли подрядчика и думали, что главное сделано»: рассказываем, о чём молчат строители в Казани

могут ли тараканы заползти в ухо

Не у нас

день назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Новости России

день назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

аренда кабинета под наращивание ресниц в Новосибирске

Технологии

день назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Технологии

день назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

10 часов назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Технологии

день назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе
Новости Татарстана
7 минут назад

Молодым специалистам лесной отрасли Татарстана выделят по 500 тысяч рублей

Молодым специалистам лесной отрасли Татарстана ...

Новости России

26 минут назад

Кассы в супермаркетах меняются: что ждет покупателей с августа

Интересное в Казани

день назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

Новости Казани

57 минут назад

В Казани встретили православный автопробег предпринимателей

Новости Татарстана

час назад

Путин наградил четверых работников татарстанской промышленности
В Татарстане обнаружили редкий вид летучих мышей
Наука
32 минуты назад

В Татарстане обнаружили редкий вид летучих мышей

Технологии

час назад

Роутер надо ставить на возвышение, а не на пол: советы SlashGear

Новости Казани

2 часа назад

Подросток утонул в Казани

Новости Казани

2 часа назад

На празднование Дня Республики и города Казани выделят 45,4 млн рублей
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой