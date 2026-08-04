Подросткам с 14 лет разрешат подтверждать льготы через мессенджер Макс

Подростки с 14 лет смогут подтверждать право на льготы для студентов и детей с инвалидностью через цифровой ID в мессенджере Макс. Такую возможность анонсировали в Минцифры.

Цифровой ID будет создаваться в мессенджере при наличии подтверждённой учётной записи на Госуслугах. По юридической силе он будет соответствовать бумажным документам, а пользоваться им можно добровольно.

С его помощью можно будет, например, проходить в здания некоторых вузов, подтверждать возраст, получать скидки в кинотеатрах и музеях и оформлять льготные проездные билеты.

О нововведении пишет Милосердие.ru.