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Подросткам с 14 лет разрешат подтверждать льготы через мессенджер Макс

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Подростки с 14 лет смогут подтверждать право на льготы для студентов и детей с инвалидностью через цифровой ID в мессенджере Макс. Такую возможность анонсировали в Минцифры.

Цифровой ID будет создаваться в мессенджере при наличии подтверждённой учётной записи на Госуслугах. По юридической силе он будет соответствовать бумажным документам, а пользоваться им можно добровольно.

С его помощью можно будет, например, проходить в здания некоторых вузов, подтверждать возраст, получать скидки в кинотеатрах и музеях и оформлять льготные проездные билеты.

О нововведении пишет Милосердие.ru.

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