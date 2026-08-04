Молодым специалистам лесной отрасли Татарстана выделят по 500 тысяч рублей. О новой мере поддержки объявили в республиканском правительстве.

Выплата предназначена для тех, кто придет работать в лесное хозяйство. Отрасль давно испытывает нехватку кадров — лесничества и лесохозяйственные предприятия нуждаются в квалифицированных сотрудниках.

Подъемные должны привлечь в профессию молодежь. Точные условия программы пока не раскрываются, но власти обещают объявить их в ближайшее время.

Власти рассчитывают, что 500 тысяч рублей станут весомым аргументом для выпускников профильных вузов и колледжей. Заявки на участие начнут принимать в ближайшее время, подробности обещают сообщить дополнительно.