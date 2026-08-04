Новости Татарстана

Путин наградил четверых работников татарстанской промышленности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Владимир Путин подписал указ о награждении четверых сотрудников промышленных предприятий Татарстана. В списке — трое работников «Татнефти» и один из «Таифа», сообщает «БИЗНЕС Online».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заместитель начальника управления «Татнефти» Ильгиз Рахимов и директор общего центра обслуживания бизнеса Марсель Мурадымов. Такой наградой отмечают вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки и культуры.

Орден Дружбы вручили зампреду по экономике и финансам «Таифа» Гузелии Сафиной и начальнику управления «Татнефти» Ринату Хайрову. Награду учредили в 1994 году — она присуждается за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами.

Кстати, на прошлой неделе президент отметил и депутатов Госдумы, завершивших свою работу: Олег Морозов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Максим Топилин — орден Почета.

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