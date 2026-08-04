Водителей хотят предупреждать об эвакуации авто за 15 минут

Водитель вышел из магазина или офиса, а машины уже нет: такие ситуации обычно заканчиваются нервами, поиском штрафстоянки и лишними расходами. Теперь порядок эвакуации автомобилей в России предлагают изменить — владельца хотят заранее предупреждать через «Госуслуги».

В Госдуму внесен законопроект, по которому должностные лица должны будут направлять уведомление не позднее чем за 15 минут до начала перемещения автомобиля на спецстоянку. Если водитель успеет подойти и устранить нарушение, например перепарковать машину, эвакуация потеряет смысл.

Что предлагают изменить в правилах эвакуации

Сейчас водитель часто узнает об эвакуации уже после того, как автомобиль исчез с места парковки. По данным «Парламентской газеты», группа депутатов от фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект об обязательном оповещении владельцев транспортных средств через «Госуслуги».

Инициатива предполагает, что предупреждение должно прийти за 15 минут до начала эвакуации. За это время водитель сможет вернуться к автомобилю и самостоятельно убрать его с места нарушения.

«Если автовладелец находится рядом и готов оперативно устранить нарушение, дальнейшая эвакуация становится избыточной мерой», — говорится в логике законопроекта, которую приводят авторы инициативы.

По информации РИА Новости, законопроект касается именно предварительного уведомления перед перемещением машины на специализированную стоянку.

Как будет работать уведомление через «Госуслуги»

Предполагается, что сообщение о предстоящей эвакуации будет направляться владельцу или водителю через единый портал государственных и муниципальных услуг. Такой способ выбран потому, что «Госуслуги» уже используются для штрафов, документов, уведомлений и других юридически значимых сообщений.

В уведомлении, вероятно, должны будут указать факт подготовки к эвакуации, место нахождения автомобиля и время до начала перемещения. Но конкретный технический порядок еще предстоит определить, если законопроект пройдет все стадии рассмотрения.

«Введение системы предварительного оповещения может значительно повысить удобство для водителей и снизить социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств», — указано в пояснительной записке, которую цитирует Гарант.ру.

Для автомобилистов это может стать важным изменением. Даже короткие 15 минут иногда решают все: человек может находиться в соседнем здании, аптеке, пункте выдачи или кафе и успеть вернуться до погрузки машины.

Значит ли это, что штрафа не будет

Предупреждение об эвакуации не означает автоматической отмены штрафа за нарушение правил парковки. Если водитель действительно оставил автомобиль в запрещенном месте, административная ответственность может сохраниться.

Но он сможет избежать другой части расходов — оплаты эвакуации и хранения машины на спецстоянке. Именно эти траты часто вызывают наибольшее раздражение: сумма может оказаться заметной, а возврат автомобиля занимает время.

Важно понимать: законопроект пока не принят. Он только внесен в Госдуму, поэтому действующий порядок эвакуации пока остается прежним.

Почему эвакуация вызывает столько конфликтов

Принудительная эвакуация автомобиля почти всегда воспринимается болезненно. Водитель может признавать нарушение, но все равно считать меру слишком жесткой, если был рядом и мог убрать машину сам.

Особенно остро такие ситуации проходят в крупных городах, где парковочных мест не хватает, а эвакуаторы работают регулярно. Конфликты возникают у торговых центров, больниц, вокзалов, офисных кварталов и жилых домов.

Авторы инициативы считают, что цифровое предупреждение поможет снизить напряжение. Если человеку дали шанс быстро исправить ситуацию, принудительная отправка машины на штрафстоянку будет восприниматься как более обоснованная мера только тогда, когда владелец не отреагировал.

Что изменится для водителей, если закон примут

Если законопроект станет законом, водителям стоит особенно внимательно следить за уведомлениями на «Госуслугах». Предупреждение может стать тем самым сигналом, который позволит сохранить деньги и время.

Практический смысл будет зависеть от нескольких условий: насколько быстро приходит уведомление, включены ли push-сообщения, указан ли актуальный номер телефона, есть ли доступ к интернету и сможет ли водитель физически добраться до машины за 15 минут.

Тем, кто часто ездит в центр города, оставляет машину возле офисов, вокзалов или социальных объектов, стоит заранее проверить настройки уведомлений в приложении.

Какие вопросы еще остаются

Главный вопрос — как будет подтверждаться факт доставки уведомления. Например, что делать, если у водителя нет интернета, телефон разряжен или аккаунт на «Госуслугах» не активирован.

Еще один спорный момент — ситуации, когда автомобиль создает реальную опасность: стоит на пешеходном переходе, мешает проезду спецтехники, блокирует трамвайные пути или выезд. В таких случаях ожидание 15 минут может быть проблемным.

Вероятно, при обсуждении законопроекта эти исключения придется отдельно прописывать. Иначе новая норма может столкнуться с конфликтом между удобством водителя и безопасностью движения.

Что делать водителям уже сейчас

Пока закон не принят, действуют прежние правила. Если автомобиль уже начали грузить, многое зависит от конкретной ситуации и стадии эвакуации. Поэтому лучший способ избежать штрафстоянки — не оставлять машину в местах, где стоянка запрещена или мешает движению.

Также стоит проверить аккаунт на «Госуслугах», актуальность телефона и включенные уведомления. Даже если законопроект еще не вступил в силу, портал уже используется для многих важных сообщений.

Если машину все-таки эвакуировали, нужно выяснить, кто оформил задержание, где находится спецстоянка и какие документы понадобятся для возврата.

Почему инициатива стала резонансной

Законопроект быстро привлек внимание, потому что касается почти каждого автомобилиста. Эвакуация — одна из тех мер, которые люди воспринимают особенно остро: машина исчезает внезапно, расходы появляются сразу, а вернуть ее бывает непросто.

Предложение дать водителю 15 минут выглядит компромиссом. Нарушение не оправдывают, но человеку дают шанс устранить его без дорогостоящей процедуры.

Если инициативу примут, порядок эвакуации станет более цифровым и, возможно, менее конфликтным. Но пока это только законопроект, поэтому водителям не стоит рассчитывать на «пятнадцатиминутную отсрочку» уже сейчас.

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