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Суд запретил службе «Кухни на районе» 90 суток работать из-за нарушения норм

Всего в стране был госпитализирован 301 человек

pixabay.com

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Суд временно запретил работу «Кухни на районе». Теперь служба доставки не будет принимать звонки 90 суток из-за нарушения санитарных норм по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Представитель компании Мария Добронравова в суде вину смогла признать не во всех правонарушениях, к примеру, в том, что в здании недостаточно хорошо убирались. Сейчас все нарушения устранены.

Всего в стране был госпитализирован 301 человек с признаками ботулизма, 43 из них лежали в больнице на искусственной вентиляции легких.

  • Интересные новости и ботулизме:

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма.

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении.

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма.

Казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио".

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