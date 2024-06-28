Суд запретил службе «Кухни на районе» 90 суток работать из-за нарушения норм

Суд временно запретил работу «Кухни на районе». Теперь служба доставки не будет принимать звонки 90 суток из-за нарушения санитарных норм по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Представитель компании Мария Добронравова в суде вину смогла признать не во всех правонарушениях, к примеру, в том, что в здании недостаточно хорошо убирались. Сейчас все нарушения устранены.



Всего в стране был госпитализирован 301 человек с признаками ботулизма, 43 из них лежали в больнице на искусственной вентиляции легких.

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