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Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении

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Казанец Алмаз Шарипов оказался в больнице с ботулизмом после отравления салатом лобио. В настоящее время пациент восстанавливается и пишет о своем самочувствии на странице в Instagram*.

В больнице мужчина лежит уже 11 дней. Сейчас ему еще сложно разговорить, однако он уже может самостоятельно принимать душ и мыть голову. Потерпевший сообщил, что с каждым днем он справляется все лучше, но многие вещи все равно отнимают у него силы.

В своем блоге заболевший пишет, что чувствовать себя плохо он стал не сразу, а спустя пару дней после употребления салата. Тоггда у мужчины начало двоиться в глазах и появилась сильная слабость.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее мы писали о том, что казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио".

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