Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма
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Больше 11 дней мужчина лежит в больнице после употребления опасного салата лобио. Из-за зараженной фасоли Алмаза частично парализовало.
Компания сервиса доставки отправила потерпевшему письмо, в котором заявила, что здоровье и комфорт покупателей для нас в приоритете и предложили ему перечислить в качестве компенсации - 189 рублей.
При этом, после такой покупки мужчина до сих пор с трудом самостоятельно принимает душ и говорит замедленно.
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