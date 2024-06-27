Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Больше 11 дней мужчина лежит в больнице после употребления опасного салата лобио. Из-за зараженной фасоли Алмаза частично парализовало.

Компания сервиса доставки отправила потерпевшему письмо, в котором заявила, что здоровье и комфорт покупателей для нас в приоритете и предложили ему перечислить в качестве компенсации - 189 рублей.

При этом, после такой покупки мужчина до сих пор с трудом самостоятельно принимает душ и говорит замедленно.