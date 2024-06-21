Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма
Катя Царева
Медики сообщают, что восстановление после заболевания ботулизмом может занять до 6 месяцев.
Александра призналась изданию SHOT, что в минувшие выходные она съела опасный салат "Лобио" с фасолью.
Первые симптомы отправления она почувствовала уже через 30 часов. В глазах у нее стало двоиться, она перестала чувствовать язык, а часть лица оказалась парализована. Потерпевшая вызвала скорую помощь, её доставили в инфекционное отделение больницы.
Открыть глаза женщина смогла лишь на 5 день после того, как ее забрали медики. Когда именно к ней вернётся зрение, пока неизвестно — от недели до полугода. Пока что свою работу визажистом придется ненадолго забыть.
Ранее мы писали о том, что казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио". В четверг женщина заказала доставку "Салата Лобио" с фасолью из Самоката, а уже в пятницу у нее стала кружиться голова.
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