Казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио"

Супруг одной из пострадавших в Казани рассказал о том, что происходило с его женой после употребления опасного салата.

В четверг женщина заказала доставку "Салата Лобио" с фасолью из Самоката, а уже в пятницу у нее стала кружиться голова, в субботу появилась тошнота, ей становилось все хуже. Вечером у потерпевшей стал неметь рот, речь начала пропадать, женщине стало тяжело дышать. После таких жалоб они с мужем поехали в районную больницу, однако там медики решили, что у казанки аллергия. Сотрудники медучреждения оказали ей помощь и отправили домой. Ночью жительнице Казани стало тяжело глотать, а речь ее почти полностью пропала. Когда супруги снова поехали в больницу, женщину положили в инфекционное отделение.

Напомним, ранее мы рассказывали о массовом отравлении.

В настоящее время его жена находится в реанимации, ее состояние здоровья оценивается как тяжелое, пишет издание "Известия".